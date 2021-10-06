Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan anayasa değişikliğine ve yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Erdoğan açıklamasında Erdoğan, 'Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor.' dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Anayasa'nın ilk 4 maddesinin ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Anayasa'nın ilk 4 maddesi...

Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan anayasa değişikliğine ve yeni anayasa çalışmalarına da değindi. Erdoğan açıklamasında Erdoğan, "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Anayasa'nın ilk 4 maddesinin ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Anayasa'nın ilk 4 maddesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada Anayasa çalışmalarına değindi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "İnşallah bu Meclis, Türkiye'nin milli iradeleri temsilcileri eliyle yapılan ilk anayasasını hayata geçirme şerefine de nail olacaktır. İlk sivil anayasayı hazırlama teklifinde gerçekten samimiyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle elde edilen avantajların ne kadar kritik önemde olduğunu salgın döneminde gördük. Yeni anayasa süreci başarılı şekilde neticelendirilirse sorunlar zaten kendi mecralarında çözülür. Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor." Peki Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? Anayasa'nn değiştirilemez maddeleri nelerdir?

Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir?

Gümümüzde kullanılan Anayasa 1982 yılında halk oylamasına sunulan ve kabul edildikten sonra defalarca değişikliğe uğradı. Ancak Anayasa'nın ilk 44 maddesinin dokunulmazlığı bulunuyor. Peki Anayasa'nın değiştirilemez maddeleri nelerdir?

İşte, Anayasa'nın ilk dört maddesi:

MADDE 1.

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.



MADDE 2.

– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 3.

– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.



MADDE 4.

– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasa nedir?

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı olamaz. Devletin temel örgüt yapısını kuran, önemli organlarını ve işleyişlerini belirleyen; ayrıca temel hak ve özgürlükleri tespit edip, sınırlarını çizen hukuk metinleridir. Toplumsal bir sözleşme niteliği taşır. Devlet faaliyetlerini ve oluşum biçimini düzenleyen yasa metnidir.

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan bölümlere sahiptir.

Fransızca “constitution” (konstitüsyon) sözcüğünün karşılığı olarak günümüz Türkçesinde “anayasa” kelimesi kullanılır. Türkçede bu sözcüğe karşılık, Osmanlı döneminde “kanun-u esasi”, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında “teşkilat-ı esasiye kanunu” kullanılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.