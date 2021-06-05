Anayasa Mahkemesi'nden iki siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesi, Esnaf ve Çiftçi Partisi ile Genç Anadolu Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, Esnaf ve Çiftçi Partisi ile Genç Anadolu Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "ilk büyük kongresini süresinde yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları" gerekçesiyle Esnaf ve Çiftçi Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi"ni talep etti.

Anayasa Mahkemesince yapılan incelemede, ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Genç Anadolu Partisi'nin "üst üste iki kez süresinde büyük kongresini yapmaması nedeniyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespit edilmesine karar verilmesini" istedi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de 5 Ekim 2013'ten itibaren 6 yıl boyunca herhangi bir büyük kongre yapmadığı tespit edildiğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

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