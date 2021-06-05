DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Prof. Dr. Zorlu: ‘Nahçivan Koridoru için su koyvermeye başladılar!’
Sedat Peker’in yayınladığı videodaki Serdar Ekşi kimdir, nerelidir?
Felsefe yapan kamyon şoförleri; 'Ya göründüğün gibi ol, ya da gözüme görünme!'
Zengin ülkeler 'tarihi' anlaşmaya vardı
Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü
Anayasa Mahkemesi'nden iki siyasi parti için karar
Erdoğan: Denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız
Oyuncu Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya: Kanalınızda olmaktan utanıyorum
Fuat Uğur: Tek tek oku Ezgi Mola... İddialar ve gerçek
Bilim insanları karpuzun nereden geldiğini keşfetti
Karamollaoğlu: Türkiye iyi ama çevresi kötü
Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü
“İsrail’in yeni başbakanı Bennett, Netanyahu’yu mumla aratacak”
Türk-Boşnak dostluğundan rahatsız oldular
İkinci el teknolojik ürünlerde garantili satış... hangi firmalar yetkili?

Anayasa Mahkemesi'nden iki siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesi, Esnaf ve Çiftçi Partisi ile Genç Anadolu Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.06.2021 16:16:26
Anayasa Mahkemesi'nden iki siyasi parti için karar

Anayasa Mahkemesi, Esnaf ve Çiftçi Partisi ile Genç Anadolu Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "ilk büyük kongresini süresinde yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları" gerekçesiyle Esnaf ve Çiftçi Partisi'nin "kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi"ni talep etti.

Anayasa Mahkemesince yapılan incelemede, ilk büyük kongresini zamanında yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespit edildiğinden partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Genç Anadolu Partisi'nin "üst üste iki kez süresinde büyük kongresini yapmaması nedeniyle kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespit edilmesine karar verilmesini" istedi.

Yüksek Mahkeme, bu partinin de 5 Ekim 2013'ten itibaren 6 yıl boyunca herhangi bir büyük kongre yapmadığı tespit edildiğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdirilmesine ve tüm mallarının Hazine'ye geçmesine hükmetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş