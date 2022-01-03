Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir? Türkiye tarih boyunca çeşitli krizlerle karşı karşıya gelmiştir. Yakın zamanda meydana gelen krizlerden biri de 'anayasa kitapçığı fırlatma' olayı ile patlak vermişti.

Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir? Türkiye tarih boyunca çeşitli krizlerle karşı karşıya gelmiştir. Yakın zamanda meydana gelen krizlerden biri de "anayasa kitapçığı fırlatma" olayı ile patlak vermişti.

Anayasa kitapçığını kim fırlattı?

Anayasa kitapçığı krizi, Anayasa fırlatma krizi ya da Kara Çarşamba, 19 Şubat 2001 Çarşamba tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Türkiye Cumhuriyeti anayasa kitapçığını fırlatması ile başlayan siyasi kriz. Kısa süre içinde ülke piyasalarını etkiledi ve 2001 Türkiye ekonomik krizinin nedenlerinden biri hâline geldi.

Anayasa fırlatma olayı nedir?

Cumhuriyet tarihinin ekonomik ve siyasi boyutuyla "en derin krizlerinden biri " olarak yorumlanır ve bu yönüyle "Kara Çarşamba" olarak da bilinir. Aynı gün İstanbul Borsası yüzde 14, ertesi gün yüzde 18 değer kaybetti. Gecelik faizler yüzde 760'a, Hazine borçlanma faizi yüzde 144'e kadar yükseldi.

680.000 lira seviyesinde olan Amerikan doları bir hafta içinde 1.000.000 lirayı geçmişti. Kriz sonunda çok sayıda iş yeri kapandı, işsizlik kayda değer oranda yükseldi.

2001 yılı sonunda kamunun faiz harcamaları toplam vergi gelirlerinin yüzde 92,3'üne ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.