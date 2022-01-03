DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
225 milyar 368 milyon dolar kaç lira yapar? 225 milyar 368 milyon dolar kaç TL?
Rus kadın, aradığı şifayı Türkiye'de buldu: 'Türk hekimlerine minnettarım'
Erdoğan: 'En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı'
Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir?
Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını değerlendirdi
Gürcan Karakaş kimdir? TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş nereli?
Memur-Sen: 'Ek zam' şart olmuştur
Bakan Özer'den 'kaynak destek paketi' açıklaması
Altın fiyatlarında son durum! Gram ve çeyrek altında yükseliş sürüyor mu?
Yeni Malatyaspor'dan transfer bombası: Fredrik Gulbrandsen
Manchester United - Wolverhampton maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Aralık ayında en yüksek artış ulaştırmada oldu
2022 Ocak kira zam oranı | Ocak ayı kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri kirasına ne kadar zam yapılacak?
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
Ali Koç koronavirüse yakalandı

TIMETURK / GENEL / Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir?

Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir?

Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir? Türkiye tarih boyunca çeşitli krizlerle karşı karşıya gelmiştir. Yakın zamanda meydana gelen krizlerden biri de 'anayasa kitapçığı fırlatma' olayı ile patlak vermişti.

53 Dakika Önce
2022-01-03 11:56:26
Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir?

Anayasa kitapçığını kim fırlattı? Anayasa fırlatma olayı nedir? Türkiye tarih boyunca çeşitli krizlerle karşı karşıya gelmiştir. Yakın zamanda meydana gelen krizlerden biri de "anayasa kitapçığı fırlatma" olayı ile patlak vermişti.

Anayasa kitapçığını kim fırlattı?

Anayasa kitapçığı krizi, Anayasa fırlatma krizi ya da Kara Çarşamba, 19 Şubat 2001 Çarşamba tarihli Millî Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e Türkiye Cumhuriyeti anayasa kitapçığını fırlatması ile başlayan siyasi kriz. Kısa süre içinde ülke piyasalarını etkiledi ve 2001 Türkiye ekonomik krizinin nedenlerinden biri hâline geldi.

Anayasa fırlatma olayı nedir?

Cumhuriyet tarihinin ekonomik ve siyasi boyutuyla "en derin krizlerinden biri " olarak yorumlanır ve bu yönüyle "Kara Çarşamba" olarak da bilinir. Aynı gün İstanbul Borsası yüzde 14, ertesi gün yüzde 18 değer kaybetti. Gecelik faizler yüzde 760'a, Hazine borçlanma faizi yüzde 144'e kadar yükseldi.

680.000 lira seviyesinde olan Amerikan doları bir hafta içinde 1.000.000 lirayı geçmişti. Kriz sonunda çok sayıda iş yeri kapandı, işsizlik kayda değer oranda yükseldi.

2001 yılı sonunda kamunun faiz harcamaları toplam vergi gelirlerinin yüzde 92,3'üne ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş