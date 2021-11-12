Milyonlarca öğrenci 12 Kasım Cuma günü çalan son ders zili ile birlikte ara tatile çıkacak. Ara tatil haftasına girilirken çocuklarını anaokuluna ve kreşe gönderen aileler buralarda ara tatil olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki anaokulu ve kreşlerde ara tatil olacak mı? Ana sınıflarında ara tatil var mı? Anaokulu ve kreşlerde ara tatile çıkacak mı? Ara tatil özel anaokulu ve kreşlerde olacak mı?

Milyonlarca öğrenci 12 Kasım Cuma günü çalan son ders zili ile birlikte ara tatile çıkacak. Ara tatil haftasına girilirken çocuklarını anaokuluna ve kreşe gönderen aileler buralarda ara tatil olup olmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki anaokulu ve kreşlerde ara tatil olacak mı? Ana sınıflarında ara tatil var mı? Anaokulu ve kreşlerde ara tatile çıkacak mı? Ara tatil özel anaokulu ve kreşlerde olacak mı?

Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de uzun süre sonra yeninden yüz yüze eğitime başlamıştı. Yüz yüze eğitimlerin başlamasının üzerinden aylar geçti ve öğrenciler ara tatile çıkmak için haazırlanıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Çocuklarını anaokulna ve kreşe gönderen aileler ise buralarda ara tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Anaokullarında, kreşlerde ara tatil olacak mı?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Ara tatil için 12 Kasım Cuma günü son ders zili ile başlayacak. Tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün olacak.

Ana sınıflarında2til var mı?

Devlete ait anaokullarında ve ana sınıflarında ara tatil uygulanabilir. Ancak özel sektör anaokullarında ara tatil uygulaması kreşlerin alacağı insiyatife bağlı.

Ara tatil kaç gün?

Okullarda ara tatil resmi olarak 15 Kasım'da başlıyor ve 19 Kasım'da sona eriyor. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak.

Ara tatilde karne verilecek mi?

Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde karneler 15 tatilinde ve yıl sonunda veriliyor. Öğrenciler ara tatilde ders yapmayacak. Ara tatile çıkan öğrenciler tatilin ve dinlenmenin keyfini çıkaracak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.