Anaokulları ne zaman kapanıyor 2022? Anaokulu, anasınıfı, kreşler ne zaman kapanacak? 10 Haziran mı 17 Haziran'da mı kapanacak? Milyonlarca öğrenci için yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gibi anaokulu öğrencileri de tatile girecek. Çocuklarını anaokuluna veren aileler okulların ne zaman hangi gün kapanacağını merak ediyor.

Anaokulları ne zaman kapanıyor 2022? Anaokulu, anasınıfı, kreşler ne zaman kapanacak? 10 Haziran mı 17 Haziran'da mı kapanacak? Milyonlarca öğrenci için yaz tatilinin başlamasına sayılı günler kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri gibi anaokulu öğrencileri de tatile girecek. Çocuklarını anaokuluna veren aileler okulların ne zaman hangi gün kapanacağını merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılında öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kalmışlardı. Aşılama oranlarında artış ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası yüz yüze eğitimler yeniden başladı ve kesintisiz olarak sürdü. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran günü dağıtılacak karnelerle sona erecek. Peki anaokulları, kreşler ve ana sınıfları ne zaman kapanacak?

Anaokulları ne zaman kapanıyor 2022

MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi anaokullarında da yaz tatili 17 Haziran'da başlayacak. Minikler 17 Haziran'dan sonra tatilin keyfini çıkaracak. ,

Anaokulu, anasınıfı, kreşler ne zaman kapanacak?

Bazı özel anaokulları eğitimlerine bir süre daha devam edecek. Ayrıca bazı anaokullarında ise okullar bir hafta erken tatil olabilir. Çocuğunuzun kayıtlı olduğu anaokulu ile irtibata geçerek takvim hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Karneler ne zaman dağıtılacak?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla beklediği karne dağıtma günü belli oldu. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları karneyle birlikte yaz tatiline de başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023

2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatilinin ardından 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

2021-2022 eğitim öğretim takvimi

Birinci dönem başlama: 6 Eylül 2021 Pazartesi

Birinci dönem bitiş: 21 Ocak 2022 Cuma

Birinci dönem ara tatil başlangıcı: 15 Kasım 2021 Pazartesi

Birinci dönem ara tatil bitişi: 19 Kasım 2021 Cuma

Yarı yıl tatili: 24 Ocak-4 Şubat

İkinci dönem ara tatili başlangıcı: 11 Nisan

İkinci dönem ara tatili bitişi:15 Nisan

2021-2022 yıl sonu: 17 Haziran .