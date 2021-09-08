Anaokulları kapatılacak mı? Anaokulunda bir öğrenci Covid-19 olursa sınıf kapatılacak mı? Okullar tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Anaokulları da (anasınıfları) yüz yüze eğitime başladı. Çocuklarını anaokuluna gönderen aileleri ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Anaokulunda bir öğrencide korona tespit edilirse ne yapılacağına karar verildi. Peki anasınıflarında koronavirüs vakası çıkarsa sınıflar kapatılacak mı?

Anaokulları kapatılacak mı? Anaokulunda bir öğrenci Covid-19 olursa sınıf kapatılacak mı? Okullar tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Anaokulları da (anasınıfları) yüz yüze eğitime başladı. Çocuklarını anaokuluna gönderen aileleri ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Anaokulunda bir öğrencide korona tespit edilirse ne yapılacağına karar verildi. Peki anasınıflarında koronavirüs vakası çıkarsa sınıflar kapatılacak mı?

Anaokulları kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) anasınıfları ile ilgili korona döneminde alınacak önlermleri açıkladı. Bir çok velinin sorduğu "sınıfta korona vakası çıkarsa ne olacak?" sorusuna MEB yanıt verdi. MEB'den yapılan duyuruda ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi.

Anaokulunda bir öğrenci Covid-19 olursa sınıf kapatılacak mı?

Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Anaokulu nedir?

Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda anaokulu; tamamen 36-72 aylık çocukların eğitimine göre tasarlanmış ve yapılmış kurumlardır. Bu kurumlarda her şey çocuklara göre düzenlenir. Öğretmenler bu alanda eğitim almış kişilerden ya da geçerli yerlerden sertifika almış eğitimcilerden seçilir. Tam gün ya da yarım gün eğitim verilebilir. Ana sınıfları ise ilkokul bünyesinde açılır ve 48-72 aylık çocuklara yarım gün eğitim verilir. Binanın yapılmasında okul öncesi çocuklarından çok, ilkokul öğrencileri baz alınır.

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