Anadolu Vakfı burs başvuruları başladı mı? Anadolu Vakfı kimlere ne kadar burs veriyor? Burs alınabilecek vakıflar nereler?

Anadolu Vakfı burs başvuruları başladı mı? Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan gençler için her yıl Anadolu Vakfı burs veriyor. Peki ama kimlere ne kadar burs veriliyor? Burs başvuruları nereye nasıl yapılır? Kaç ay burs veriliyor? Burs alınabilecek vakıflar nereler? İşte yanıtı!

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan gençler için her yıl Anadolu Vakfı burs veriyor. Peki ama kimlere ne kadar burs veriliyor? Burs başvuruları nereye nasıl yapılır? Kaç ay burs veriliyor? Burs alınabilecek vakıflar nereler? İşte yanıtı!

Anadolu Vakfı burs başvuruları başladı mı?

Anadolu Vakfı 30 binin üzerinde gence burs imkanı sağladı. Şimdi yeni öğrencilerle buluşmak için gün sayıyor. 1-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları alıyor.

Anadolu vakfı Burs başvuruları için bir ilan yayımlandı. İlanda;

Burs Programımız ile başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan gençlere lisans eğitimlerinde maddi destek sağlıyoruz.

Vakfımız kuruluşundan bu yana 30 binin üzerinde gence burs olanağı sağladı.

Vakfımızın Burs Programı; T.C. Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve akademik olarak başarılı üniversite öğrencilerini kapsıyor. Bursumuzdan yararlanabilmek için yurt içindeki devlet okullarında ya da vakıf üniversitelerinde %100 burslu olarak tam zamanlı lisans düzeyindeki öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir. Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Vakfımızdan burs alınması durumunda geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü söz konusu değildir. Burs ödemelerimiz, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süresince bursiyerlerimizin banka hesabı aracılığı ile yapılır.

Burs başvurularınızı her yıl 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında tarihleri arasında web sitemiz üzerinden (www.anadoluvakfi.org.tr) online olarak yapabilirsiniz. Faaliyetlerimizi, Vakfımızın web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla takip edebilirsiniz."

sözlerine yer verildi.

Detaylı bilgi için siteyi ziyaret ediniz.

Anadolu Vakfı kimin?

Anadolu Vakfı, Türkiye'nin en büyük holdingleri arasında yer alan Anadolu Grubu'nun 1979 yılında kurulan bir eğitim ve sosyal yardım vakfıdır. Anadolu Grubu'nun Onursal Başkanları olan Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan vakıf, son yıllarda sağlık alanındaki yardımları ile dikkat çekmektedir. .