Anadolu Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar? Taksitle mi tek seferde mi yatacak? Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) promosyon 41 bin 500 TL mi? Son zamanlarda kamu çalışanları ve emekliler banka maaş promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Maaş promosyonlarında rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi ile TEB arasında imzalanan promosyon anlaşması çalışanları heyecanlandırdı. ANAÜ ile TEB arasında 41.500 TL'lik promosyon anlaşması yapıldı. ANAÜ promosyon anlaşması kaç yıllık?

Anadolu Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar? Taksitle mi tek seferde mi yatacak? Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) promosyon 41 bin 500 TL mi? Son zamanlarda kamu çalışanları ve emekliler banka maaş promosyonlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Maaş promosyonlarında rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Anadolu Üniversitesi ile TEB arasında imzalanan promosyon anlaşması çalışanları heyecanlandırdı. ANAÜ ile TEB arasında 41.500 TL'lik promosyon anlaşması yapıldı. ANAÜ promosyon anlaşması kaç yıllık?

En fazla öğrencisi olan üniveristelerden biri olan Anadolu Üniversitesi'nde maaş promosyonu belli oldu. Üniversite ile TEB arasında imzalanan anlaşma üniversite personelini oldukça sevindirdi. Bu rakan bir rekor anlamına da gelirken personel promosyonun ne kadar olduğunu merak ediyor. Anadolu Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar? Taksitle mi tek seferde mi yatacak? Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) promosyon 41 bin 500 TL mi? ANAÜ promosyon anlaşması kaç yıllık? soruları AÜ personeli tarafından sorulmaya başlandı.

Anadolu Üniversitesi maaş promosyonu ne kadar?

Anadolu Üniversitesi (ANAÜ) banka maaş promosyon ihalesini tamamladı. Buna göre en yüksek teklifi veren banka ile rekor bir anlaşma imzalandı. Banka maaş promosyon ihalesini Türk Ekonomi Bankası (TEB) 41 bin 500 TL'lik rekor bir ücret ile kazandı.

ANAÜ promosyon taksitle mi tek seferde mi yatacak?

5 bin 500 çalışanın tamamı 41 bin 500'er lira promosyon ödemesinden yararlanacak. Promosyon ödemesi 3 yıllık kapsamında olacak. Ödemelerin peşin mi taksitler halinde mi olacağı ise henüz bilinmiyor.

Anadolu Üniversitesi ANAÜ promosyon 41 bin 500 TL mi?

5 bin 500 çalışanı ilgilendiren bir promosyon ödemesinde anlaşmaya varılan rakam ise bir anda gündem oluşturdu. AÜ promosyonu 41.500 TL oldu. AÜ personeline promosyopn ödemnesi olarak 41 bin 500 TL ödenecek.

Anadolu Üniversitesi nedir?

Anadolu Üniversitesi ya da bilinen adıyla ANAÜ, Türkiye'nin Eskişehir şehrinde yer alan ve ikili modda eğitim veren (yüz yüze ve uzaktan) bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin temeli, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Eskişehir Eğitim Enstitüsü'ne dayanır. 1982 yılında YÖK Kanunu ile birlikte EİTİA ve EDMMA Anadolu Üniversitesi'ne dönüşmüştür.