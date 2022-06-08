Anadolu Otoyolu'nda kaza mı oldu? Anadolu Otoyolu'nda neden trafik var? Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü kapatıldı mı? Her gün on binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tanker devrildi. Olay sonrası yol ulaşıma kapatıldı. Anadolu Yolu'nu kullanmak isteyenler uzun süre trafikte kaldı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza mı oldu? Anadolu Otoyolu'nda neden trafik var? Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü kapatıldı mı? Her gün on binlerce aracın geçtiği Anadolu Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyulu'nda LPG yüklü bir tanker devrildi. Olay sonrası yol ulaşıma kapatıldı. Anadolu Yolu'nu kullanmak isteyenler uzun süre trafikte kaldı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza mı oldu?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan Anadolu Yolu'nda kaza oldu. Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda neden trafik var?

Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü kapatıldı mı?

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor. Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

Anadolu Otoyolu nedir?

Otoyol 4 , diğer adıyla Anadolu Otoyolu, Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul ile başkenti Ankara'yı birbirine bağlayan otoyoldur. Bu otoyol çift yönlü olup üçer şeritten toplam altı şeride sahiptir. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçen bu yolda seyahat ücretlidir.

Otoyol üzerinde toplam beş adet tünel olup bunların en uzunu 3.064 metrelik Bolu Dağı Tüneli'dir.