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Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

44 Dakika Önce
2022-06-08 15:43:33
Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: TRT Haber .

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