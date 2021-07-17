Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiğin sıkışmasını engelliyor.

Drone ile tespit edilen emniyet şeridini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Gece vakti yola çıkan sürücüler nedeniyle bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların da etkisiyle yavaş ilerleyen trafik, Karabük yol ayrımında normale dönüyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Akyazı ve Hendek mevkileri arasında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.