Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Bedri Yalçın kimdir?

Bedri Yalçın kimdir? 2 Ocak 2020 tarihinde kurulan Anadolu Birliği Partisi internette araştırılmaya başlandı. Anadolu Birliği Partisi (ABP) ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Anadolu Birliği Partisi genel başkanı kim? sorularına yanıt arıyor. İşte Anadolu Birliği Partisi (ABP) amaçları ve hedefleri...

2 Ocak 2020 tarihinde kurulan Anadolu Birliği Partisi internette araştırılmaya başlandı. Anadolu Birliği Partisi (ABP) ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Anadolu Birliği Partisi genel başkanı kim? sorularına yanıt arıyor. İşte Anadolu Birliği Partisi (ABP) amaçları ve hedefleri...

Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir?

Anadolu Birliği Partisi siyasei hayatına yenibaşlayan bir partidir. Parti 02 Ocak 2020 tarihinde kurulmuştur. Partinin ilk kuruluş yeri Antalya, genel merkezi Başkent Ankara'dadır.

Kısaltılmış adı ABP'dir. Partinin ilkelerini ifade eden simgeleri 7 yıldız 7 bölgemizi iki elin tokalaşması birlik beraberlik kırmızı renk bayrağımızın rengi, çivit mavi madde ve mananın birleşmesidir.

Anadolu Birliği Partisi Türkiye'nin 7 bölgesinde toplumsal huzur, güven, sevgi bağlarıyla özüne dönmesi esasında kurulmuştur.

Anadolu Birliği Partisi genel başkanı kim?

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı BEDRİ YALÇIN'dır.

Bedri Yalçın kimdir?

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın iş insanıdır. AK Parti'den Antalya Kemer Belediye Başkan Aday Adayı olan ancak daha sonra aday adayları Hasan Şeker ve Turan Anatürk ile birlikte partiden istifa eden Bedri Yalçın, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimine Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak girmeye karar vermiştir. Bedri Yalçın daha sonra ise Doğru Yol Partisi DYP'ye geçmiştir. Bedri Yalçın, by group Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Anadolu Birliği Partisi amacı nedir?

Toplumsal barışı sağlayarak halkın zaten hakkı olan haklarını yaşamasını sağlamaktır.

Öz değerlerimize kaynaklarımıza sahip çıkarak, refah düzeyimizi arttırmak.

Korku kültürünün yerine sevgi ve güvende hissetme duygusuyla kişinin önce kendiyle sulh olup, toplumda dalga dalga yayılarak “Yurtta Sulh Cihanda Sulh ” Atatürk'ün ikesini tecelli ettirmek.

Adaletle fırsat eşitliği sağlamak.

‘‘Patronumuz halktır'' politikasıyla yapacaklarımızın ve yaptıklarımızın bilgisini paylaşmak.

Eğitim ve öğretimde öğrenci hayata atıldığında Bilim ve İlimle öğrendiklerini uygulayabileceği, kaygısız özgüvenli yeni neslin devlet güvencesiyle sağlanması..

Basının özüne dönüp, hür iradesiyle gerçek anlamda işini yapanların değer kazanmasının sağlanması.

Halkın bilgi kaynağı yayınlarda bilim ilim kişisel gelişim sağlayan motive eden güçlü toplum algısının hatırlanmasını sağlayan, aile birliğini öne çıkarıp özendiren programlara destek vermek.

Eğriye alışıp doğruyu unuttuğumuz dönemi unutturmak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.