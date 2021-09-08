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TIMETURK / GENEL / Ana sınıfında bir öğrenci kovid (korona) çıkarsa ne olacak? Anaokulu korona çıkarsa tatil mi edilecek?

Ana sınıfında bir öğrenci kovid (korona) çıkarsa ne olacak? Anaokulu korona çıkarsa tatil mi edilecek?

Anasınıfında okuyan öğrenciler ile ilgili önemli bir karar alındı. Koronavirüs pandemisi devam ederken okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı anasınıflarında bir öğrencide koronavirüs çıkması halinde ne yapılacağını açıkladı. Peki anasınıfında bir öğrencide koronavirüs çıkarsa tüm sınıf izinli mi olacak? Anaokulu korona çıkarsa tatil mi edilecek?

55 Dakika Önce
2021-09-08 16:43:23
Ana sınıfında bir öğrenci kovid (korona) çıkarsa ne olacak? Anaokulu korona çıkarsa tatil mi edilecek?

Anasınıfında okuyan öğrenciler ile ilgili önemli bir karar alındı. Koronavirüs pandemisi devam ederken okullarda yüz yüze eğitimler 6 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı anasınıflarında bir öğrencide koronavirüs çıkması halinde ne yapılacağını açıkladı. Peki anasınıfında bir öğrencide koronavirüs çıkarsa tüm sınıf izinli mi olacak? Anaokulu korona çıkarsa tatil mi edilecek?

Ana sınıfında bir öğrenci kovid (korona) çıkarsa ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfında bir öğrencide Covid-19 tespit edilmesi durumunda, tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceğini bildirdi. Bu durumda öğrenciler eve gönderilerek, 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

Anaokulu nedir?

Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda anaokulu; tamamen 36-72 aylık çocukların eğitimine göre tasarlanmış ve yapılmış kurumlardır. Bu kurumlarda her şey çocuklara göre düzenlenir. Öğretmenler bu alanda eğitim almış kişilerden ya da geçerli yerlerden sertifika almış eğitimcilerden seçilir. Tam gün ya da yarım gün eğitim verilebilir. Ana sınıfları ise ilkokul bünyesinde açılır ve 48-72 aylık çocuklara yarım gün eğitim verilir. Binanın yapılmasında okul öncesi çocuklarından çok, ilkokul öğrencileri baz alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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