Amirallerin Montrö bildirisi beraat ve hapis istenenler listesi? Kimler için hapis ve beraat istendi? Montrö bildirisi ile ülke gündemine oturan olayda bildiriye imza atan amiraller ile ilgili yasal süreç başlamıştı. Devam eden davanın son duruşmasında 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası istenirken 91 sanık için ise beraat talep edildi.

Amirallerin Montrö bildirisi beraat ve hapis istenenler listesi? Kimler için hapis ve beraat istendi? Montrö bildirisi ile ülke gündemine oturan olayda bildiriye imza atan amiraller ile ilgili yasal süreç başlamıştı. Devam eden davanın son duruşmasında 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası istenirken 91 sanık için ise beraat talep edildi.

103 emekli amiral hakkında Montrö Sözleşmesi'yle ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ''Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak'' suçlamasıyla dava açılmıştı. Amirallerin Montrö bildirisi'' davasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı aralarında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk'ün olduğu 12 sanık için 12 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Amirallerin Montrö bildirisi beraat ve hapis istenenler listesi?

Savcı, mütalaasında, sanıklar Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün "ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıklarını" belirtti.

Savcı, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçunu işlediklerini öne sürerek, 3 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Kimler için hapis ve beraat istendi?

12 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer 91 sanık için de beraat talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından dava aralık ayına ertelendi. 23 Aralık'a kadar sanıkların savunmalarını tamamlaması ve kararın açıklanması bekleniyor.