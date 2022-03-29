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TIMETURK / GENEL / Amine Kaba neden istifa etti? Amine Cansu Kaba kimdir?

Amine Kaba neden istifa etti? Amine Cansu Kaba kimdir?

AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Haberin duyulmasının ardından internet arama motorlarında Amine Cansu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Amine Kaba neden istifa etti? Amine Cansu Kaba kimdir?

2 Saat Önce
2022-03-29 09:56:22
Amine Kaba neden istifa etti? Amine Cansu Kaba kimdir?

AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Haberin duyulmasının ardından internet arama motorlarında Amine Cansu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Amine Kaba neden istifa etti? Amine Cansu Kaba kimdir?

AMİNE CANSU KABA KİMDİR?

Amine Cansu Kaba 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sivaslı olduğu bilinen Amine Cansu Kaba ilkokul ve ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okumuştur. 2016-2017 yıllarında AKP Üsküdar İlçe Kadın Kolları yönetiminde yer ayalan Kaba, Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Amine Cansu Kaba, 28 Mart 2022 Pazartesi günü partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AMİNE CANSU KABA NEDEN İSTİFA ETTİ?

AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, istifa açıklamasında "Partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'Bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır" dedi. .

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