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TIMETURK / GENEL / Amina Muaddi kimdir? ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı iddia edilen Amina Muaddi nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor?

Amina Muaddi kimdir? ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı iddia edilen Amina Muaddi nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor?

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Rihanna'nın eşi ASAP Rocky'in Amina Muaddi ile aşk yaşadığı iddiası sonrası, ünlü ayakkabı tasarımcısı arama motorlarında en çok araştırılan isim oldu. Peki, Amina Muaddi kimdir? ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı iddia edilen Amina Muaddi nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor? İşte detaylar...

54 Dakika Önce
2022-04-15 15:15:46
Amina Muaddi kimdir? ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı iddia edilen Amina Muaddi nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor?

Sosyal medyada ünlü şarkıcı Rihanna'nın eşi ASAP Rocky'in Amina Muaddi ile aşk yaşadığı iddiası sonrası ünlü ayakkabı tasarımcısı arama motorlarında en çok araştırılan isim oldu. Peki,Amina Muaddi kimdir? ASAP Rocky ile ilişki yaşadığı iddia edilen Amina Muaddi nereli, kaç yaşında, hangi mesleği yapıyor? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ASAP Rocky Rihanna'dan doğacak olan kız bebeğine eline almasına az bir süre kala kendini bir iddia içinde buldu. İddia göre ASAP Rocky, uzun süredir görüştüğü ve şarkcı Rihanna'nın ayakabbı tasarımcılığı yapan Amina Muaddi ile ilişki yaşıyor. Haberin yayılmasının ardından ilk tepki Rihanna'dan geldi. Rihanna, Amina Muaddi'yi sosyal medya hesapların takip etmeyi bıraktı. Yaşanan bu gelişme sonrası iddiadan öteye gidemeyen gelişmeler gerçeklik kazanmış oldu.

AMİNA MUADDİ KİMDİR?

Amina Muaddi 2 Haziran 1987 yılında dünyaya gözlerini açtı. Lübnan-Romanya asıllı moda ve ayakkabı tasarımcısı, aynı zamanda sosyal medya fenomenidir. Ünlü isimlerin ayakkabı tasarımlarını yapan Muaddi alanın en olmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Daha öncesinde verdiği feminist yakıştırmalı demeçlerinde, erkeklerin ağırlıklı olduğu ayakkanı sektöründe bilindik bir isim olmaya çalıştığını söyledi. Rihanna başta olmak üzere Kendall Jenner, Hailey Bieber gibi ünlüler ile işbirliği bulunan genç modacı Amina Muaddi günümüzde aynı isimli ayakkabı markasıyla tüm dünyada tanınıyor. ASAP Rocky'de geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı. .

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