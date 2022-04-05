Amazon Bahar Fırsatları başladı mı? Amazon Bahar fırsatlarında hangi ürünler bulunuyor? I Amazon'da indirim ne zaman olacak?

Global anlamda en çok tercih edilen e-ticaret sitesi olan Amazon, yeni indirim furyasını başlattı. Amazon'un 'Bahar Fırsatları' adını verdiği bu indirim hangi tarihler arasında olacak? Amazon Bahar Fırsatları'nda hangi ürünler bulunuyor? Amazon Prime üyeliği ne gibi avantajlar sağlıyor? Amazon indirim tarihleri ne zaman? Amazon'da indirim var mı? İşte detaylar...

Dünyada en çok tercih edilen ve teslimatta akıllı robotların kullanılması ile bir süre gündem olan Amazon, yeni indirim furyasını başlattı. Bahar Fırsatları adı verilen bu indirimde elektronikten giyime, aksesuardan ev malzemelerine kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, Amazon'un Bahar indirimi hangi tarihler arasında kullanıcılar ile buluşacak? Amazon Prime üyeliği ne gibi avantajlar sunuyor? Detaylar haberimizde...

Amazon.com.tr‘nin ‘Bahar Fırsatları' kampanyası başladı. 1-18 Nisan tarihlerinde sizde birçok üründe sunulan indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Ancak her ürün farklı satıcılar tarafından satılabiliyor bu da tarafınıza olan kargo maliyetini arttırıyor. Ancak Amazon geçtiğimiz yıllarda Prime üyeliklerine kargo bedava kampanyasını başlatmıştı. Daha önce 30 günlük Amazon Prime deneme sürümünü kullanmadıysanız ve fazlaca alışveriş yapacaksanız, buraya tıklayarak 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğinizi başlatabilir, bedava ve hızlı teslimat ve ek indirimlerin yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming gibi Prime üyeliğinin sunduğu “Bu ne rahatlıkmış ” dedirten tüm avantajlardan faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz.

AMAZON BAHAR FIRSATLARINDA HANGİ ÜRÜNLER BULUNUYOR?

-Bilgisayar

- Uygun fiyatlı cep telefonları ve aksesuarlar

- Televizyon ve Ev Sineması

- Kamera ve Fotoğrafçılık ekipmanları

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