DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hindistan'da 2 kişi tapınakta dövülerek öldürüldü
Konya'da okullar tatil mi? Konya 20 Aralık pazartesi okul var mı? Konya'da hangi ilçede okullar tatil?
BES'te birikim yapanları ilgilendiriyor! Devlet 15 bin TL katkı verecek
Bakan Bilgin açıkladı! Emekli maaşında alttan başlayarak kademeli zam
Uzay yolculuğuna çıkan ilk turist Dünya'ya döndü
BES’te olanlara güzel haber! Tam 15 bin lira! 1 Ocak'ta başlıyor
ABD'de 2 senatör koronavirüse yakalandı
Somon sperminden çevre dostu plastik ürettiler
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı
Memur ve emekli maaşlarına yaılacak zam bugün görüşülecek
Laboratuvarda üretilen et kasaptan ucuz olur mu?
10 ilde 453 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu
ABD'de Müslüman toplum lideri ajanlıkla suçlandı

TIMETURK / GENEL / Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı

Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı

Kapadokya'dan Amasya'ya giden Doğan Sarı yönetimindeki 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

1 Saat Önce
2021-12-20 06:46:34
Amasya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kapadokya'dan Amasya'ya giden Doğan Sarı yönetimindeki 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile otobüste bulunan 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mecitözü Devlet Hastanesine sevk edildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nevşehir'den gelen tur otobüsü, yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Mecitözü'ne sevk edilmiş. Diğer 24 yaralı, ilimiz devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dilerim." diye konuştu.

"Eğlenerek geliyorduk"

Kapadokya'daki gezilerinin ardından dönüş yolunda kaza geçirdiklerini anlatan, yaralı yolculardan Lale Gürsoy ise "Eğlenerek geliyorduk, güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık, kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş