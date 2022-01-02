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TIMETURK / GENEL / Amasya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Amasya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Amasya'da meydana gelen kazada güreşçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden güreş antrenörü için başsağlığı mesajı yayımladı.

3 Saat Önce
2022-01-02 15:53:51
Amasya'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi

Amasya'da sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu çok bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Amasya-Çorum kara yolu Çavuş köyü mevkisinde sporcuları taşıyan plakası henüz belirlenemeyen minibüs devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi de yaralandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Amasya-Çorum kara yolunda, Türkiye Petrolleri Güreş Takımı sporcularını taşıyan minibüsün devrildiğini üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden antrenörümüze Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu, İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü

Bakan Kasapoğlu, kazada hayatını kaybeden Batman Petrolspor Güreş Takımı antrenörü İbrahim Halil Kay'ın ailesiyle görüştü. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu'nun antrenörün ağabeyi Akif Kay'a taziyelerini iletti.

Yaralı sporcularla da görüşen Bakan Kasapoğlu, yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu da, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesinin bu sabah Amasyayakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi ve Batman Petrol Spor Kulübü Güreş Antrenörü İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği, yaralananların ise Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da kazayla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Batman Petrol Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Batman Güreş İl Temsilcimiz olan İbrahim Halil Kay'ın ölümü bizleri derinden üzmüştür. Hocamız tam bir güreş sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan tüm ekiple yakından ilgileniyoruz. Rabbim onlara da acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

 

Çorum'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi sabah saatlerinde Amasyayakınlarında trafik kazası geçirmişti. Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi İbrahim Halil Kay hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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