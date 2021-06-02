Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu? Amasra-1 kuyusu nerede?

Amasra-1 kuyusu nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Gaz ve petrol arama çalışmalarına da değinen Erdoğan 'Cuma günü bir müjde açıklayacağız.' dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler sondaj çalışmalarının yapıldığı kuyulara çevrildi. Sondaj çalışması yapılan Amasra-1 kuyusu da potansiyeli en yüksek kuyulardan biri. Peki Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu? Amasra-1 kuyusunda doğalgaz rezervi ne kadar?

Amasra-1 kuyusu nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Gaz ve petrol arama çalışmalarına da değinen Erdoğan "Cuma günü bir müjde açıklayacağız." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler sondaj çalışmalarının yapıldığı kuyulara çevrildi. Sondaj çalışması yapılan Amasra-1 kuyusu da potansiyeli en yüksek kuyulardan biri. Peki Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu? Amasra-1 kuyusunda doğalgaz rezervi ne kadar?

Erdoğan: Cuma günü bir müjde açıklayacağız

Türkiye petrol ve doğalgaz arama çalışamlarına devam ediyor. Karedeniz'de büyük doğalgaaz keşfininin ardından yeni keşiflerin de yolda olduğu belirtliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT özel yayınında yaptığı açıklamada "Cuma günü Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız. Oradan Kanuni Sondaj gemisi ile bağlantı kurup açıklamamızı yapacağız. Yeni çok modern bir maske fabrikasının açılışını da aynı gün yapacağız." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler Türkiye'nin sondaj yaptığı kuyulara çevrildi. Bu kuylardan biri de Amasra 1 kuyusu.

Nisan ayında keşif sondajına başlandı

Bakan Dönmez daha önceki aylarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Milletimizle paylaşmıştık 320 milyar metreküp, yine aynı bölgede diğer alt katmanlara inmek suretiyle ekim ayı ortalarında biliyorsunuz yeni bir keşif daha açıklamıştık ve böylece toplamda 405 milyar metreküplük bir keşfe ulaşmıştık. Sonra 2 tane daha kuyu açtık. Biri Türkali'dir, diğeri de Türkali-2 kuyusu. Bu kuyular da tespit kuyusu olarak adlandırılıyor. Bunlar da aslında bölgenin formasyonunu ve yapısını belirlemeye dönük kuyular. Aynı zamanda aslında buralar üretim kuyusu olarak da ileride kullanacağımız sondajların içerisinde yer alacaklar. Türkali-2 kuyusundaki çalışmalar da bitti.

Amasra-1 kuyusu nerede?

Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, 'Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah 'Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, Nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Keşif arasındaki sondajlarla diğer üretim amaçlı sondajlar arasında şöyle bir fark var. Keşfi yaptıktan sonra o sahada üretim amaçlı, tespit amaçlı kuyularımız var. Şimdi bu bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

Gemilerimizin son görev yerleri

Şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum şu şekilde;

Kanuni Sondaj gemisi

* Fatih'in kazdığı kuyuların, kuyu testlerini, Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

* Kanuni 5 Mayıs Filyos Limanı'ndan demir aldı.

* İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

* Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de kanuni yapacak.

Fatih Sondaj gemisi

* Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

* Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

* Son kuyu derinliğine ulaştı.

* Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

* Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.

Sondaj çalışmaları

* Yavuz Sondaj Gemisi'nin bir sonraki sondajı için Mersin Taşucu Limanı'nda periyodik bakımları devam ediyor.

* Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.