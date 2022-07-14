Aman dikkat diyerek uyardı İslam Memiş! Bankada parası altını olanlar vakit kaybetmeden bunu yapsın

Altın ve dolar üzerine yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten bankada parası ve altını olanlara çok kritik bir uyarı geldi.

Hackerların savaşı kapıda! İslam Memiş uyardı...Bayram sona erdi, piyasalar açıldı. Amerika'da açıklanan enflasyon rakamlarının son 41 yılın en yüksek seviyesinde olması piyasaları nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşlara 'varlıklarınıza sahip çıkın' diyerek seslendi, hackerların savaşına karşı uyardı.

"Amerika'da enflasyon verisi yüzde 9,1 olarak açıklandı. 41 yılın zirvesinde" diyen Memiş, "Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe küresel piyasalardaki bozulmalar devam edecek. Uyarılarım vardı. Amerika'daki enflasyon rakamı yüksek gelince ister istemez değerli metallerde, kripto para piyasasında ve borsalarda bir baskılanma söz konusu. Amerika Merkez Bankası FED 75 baz puanlık faiz artırma beklentisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalında ekonomi gündemini yorumlayan Memiş, "Verilerden sonra emtialardaki düşüşler kalıcı değil. Koca bir manipülasyon var, koca bir soygun var. Varlıklarınıza sahip çıkın. Bırakın satmayı artırmaya devam edin. Şu anda küresel piyasalarda soygun piyasayı var. Altın ve gümüş baskılanıyor. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Burada önemli olan varlıklarınızı korumak..." dedi.

Kur tuzağına karşı uyanık olun

"Önemli olan miktarlarınızı artırmaktır" diyen ve uyarılarına devam eden Memiş, şu ifadeleri kullandı: Yıl içindeki veya ay içindeki dalgalanmalar değil, miktar üzerinden emtia artırmanın daha önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ekranlarda gram altın 960 olarak gösteriyor, hayır şu an 992 lira. Gördüklerinize değil piyasalara inanın. Dolar şu an 17,58 civarında. Kur tuzağına karşı çok uyanık olun.

Dünya bu savaşı konuşacak

Dijital hackerların türeyeceğini belirten ve bu konuda bilgiler veren Memiş, "Artık dijital hackerlerın savaşlarına hazırlıklı olun. Bundan sonraki süreçlerde bütün sosyal medya hesaplarında ve televizyonlarda dünya hackerların savaşını konuşacak... Fabrikalara, özel gizli bilgisi olan şirketlere, bankaların sistemlerine büyük bir operasyon yapılacak. Hackerların saldırısı ile korku ve paniği pompalayacaklar. Şu mesajı verecekler: Varlıklarınız güvende değil. Hackerler bankalardan rüşvet alarak bundan vazgeçebilir" dedi.

Şifrelerinizi yenileyin

"Özellikle vatandaşların şu konuda duyarlı olması gerekiyor" diyen Memiş, "Sosyal medya hesapları, bankacılık uygulamaları ve bütün uygulamalarda mutlaka şifre yenilemeye gidilmeli. Bu yeni şifreleme mümkün olduğunca karışık, zor ve güvenilir olmalı. Bu yüzden tüm sosyal medya hesaplarınızdaki şifrelerinizi yenilemenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.