Altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika altın fiyatları nedir? Çeyrek altında son durum, Gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yatırımcılar ve düğün yapacak olan insanlar tarafından her gün takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum Uluslararası piyasalardaki resesyon endişeleri ve Fed faiz kararı etkisiyle birlikte inişi çıkışlı bir seyir izlemeye devam etmekte.Altın fiyatları hakkında güncel fiyatları sizler için derledik. İşte detaylar.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları kaydedilengüncel verilere göre alış fiyatı 979,82 lira ve 983,84 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın ne kadar?Düğünlerinvazgeçilmezi arasında olan çeyrek altın, takı merasimlerinde en çok takılanlar arasında yer almakta. Çeyrek altın fiyatları her geçen gün yükseliş ve düşüş göstermekte. Sürekli olarak değişen fiyatlarından dolayı gündemde yer almakta. Çeyrek altın fiyatları güncel alış fiyatı 1.528,12, çeyrek altın satış fiyatı ise 1.562,85 olarak hesaplanmaktadır.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Cumhuriyet altın fiyatları güncel ne kadar?

Ata lira, halk arasında cumhuriyet altını olarak da bilinmektedir. Cumhuriyet altını 22 ayar olup bu değerli maden, 7.216 gram ağırlığa sahiptir. Genelde yatırım, hediye ya da takı olarak tercih edilebilinmektedir. Cumhuriyet altını fiyatı alış fiyatı 6.112,46, satış fiyatı ise 6.232,29 olarak hesaplanmıştır.

YARIM ALTIN FİYATI NEDİR?

yarım altın fiyatınedir? Yarım altın fiyatları güncel olarak hesaplanmıştır. Buna göre yarım altın fiyatları alış fiyatı 3.046,68 lira, satış fiyatı ise 3.125,70 lira olarak hesaplanmaktadır.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatı güncel nedir?Yatırımcılar ve düğün yapan insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında tam altın fiyatı yer almakta. Sürekli olarak değişen rakamlarla beraber güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Buna göre tam altın fiyatı alış 6.363,00 lira, satış fiyatı ise 6.434,00 lira olarak hesaplanmıştır.

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