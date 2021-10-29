Altın süt baş ağrısını kesiyor!

Altın sütü son zamanlarda çok sık duyar olduk. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, uyku problemlerini çözdüğü ve vücuda enerji verdiği söylenen altın sütü sizler için araştırdık, detaylar haberimizde...



Altın süt süte karabiber, zerdeçal, zeytinyağı ve hindistan cevizi katılarak hazırlanan şifa deposu bir karışımdır. İnsan vücuduna birçok fayda sağlayan bu karışımın içerisinde şifa deposu bal da eklenebilir.

Uzman isimler herkesin altın süt tüketmesini tavsiye ediyor. Altın süt Osmanlı İmparatorluğu zamanında kadınların güzellik sırrıydı. Gece yatmadan içildiğinde altın sütün içerisine karışan karabiber ve zerdeçal baharatı hücreleri yeniliyor, zeytinyağı ve hindistan cevizi ise cildin daha parlak ve daha canlı gözükmesini sağlıyor.

Altın sütün vücuda ne gibi bir faydası var?

Altın süt antioksidan içeriktedir. Bu sayede bir bardak altın süt içildiğinde vücuttaki serbest radikalli hücreler temizlenir. Aynı zamanda altın süt vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan görevi görmesini sağlıyor.

Vücudumuzdaki deformosyana uğramış hücreler altın süt sayesinde yenilenir. Cansızlaşan ve kötü görünen saçlarımız güç kazanır ve parlaklaşır. Aynı zamanda sinir sistemimizdeki hücreler de yenilenir ve stres, depresyon, yorgunluk vücutta azalır.

Altın süt vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin tam beş katını vücuda kazandırır. Altın süt tükettiğinizde vücudunuz daha sağlıklı hissedersiniz ve uzun süreli tokluk sağladığı için fazla kilolarınızdan daha kolay kurtulabilirsiniz.

Altın süt bağırsaklarda ve midede oluşan toksinlenmeyi engeller ve daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Altın süt sayesinde vücuttaki zararlı hücreler idrar yoluyla dışarı atılır. Vücutta hormon düzeyi dengelenir ve bu sayede tiroid gibi hastalıkların oluşumunun önüne geçilir.

Baş ağrısı, diş ağrısı ve ağız yaraları da da altın süt sayesinde geçecektir.

Altın süt nasıl hazırlanır?

Şifa deposu altın süt hazırlamak için bir su bardağı süt, bir çay kaşığı toz zerdeçal, 1 çay kaşığı toz tarçın, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı süzme bal ve bir çay kaşığı karabibere ihtiyacınız olacak. Cezvenin içerisine tüm malzemeleri ekleyip beş dakika kadar kaynatın. Ilındıktan sonra bal ekleyerek için. Bu karışımı kahvaltıdan önce veya uyumadan önce yalnızca bir bardak tüketmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.