Altın otu romatizmal ağrıları azaltıyor!

Altın otu, herdemyeşil arenarium, cüce everlast ve ölümsüz olarak da tanınır. Bu ot vücudumuza birçok fayda sağlar. Peki altın otu nedir? Altın otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var? Altın otu nasıl kullanılmalı? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Altın otu sapsarı çiçeklere sahip bir bitkidir. Uzun sapları vardır. Sapların üstünde bulunan sarı çiçekler tıpkı bir şemsiyeyi andırır. Güzel bir görünüme sahip bu bitki bu yüzden süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır. Boyu yaklaşık 50-60 santimetrelere kadar çıkabilir. Çiçekleri kuruduktan sonra dahi sarı rengini korur.

Altın otu ülkemizde kolay bir şekilde yetişir. Mayasıl otu, altın çiçek, güneş çiçeği ve dalak otu gibi isimlerle de anılmaktadır.

Altın otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Altın otu sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Mide öz suyunun artmasını sağlar ve bu sayede sindirim sorunu yaşayanlara yardımcı olur. Yemeklerden sonra oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi problemleri ortadan kaldırır.

Altın otu doğal bir idrar söktürücüdür. Eklem ağrılarının dinmesini sağlar ve romatizmal ağrıların azalmasına yardımcı olur. Pankreas, böbrek ve safra kesesinin düzenli bir şekilde çalışmasına destek olur ve salgıların sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde safra kesesi ve böbreklerde oluşabilecek taş probleminin önüne geçer. Fakat bu çok ciddi bir etki olduğu için böbreklerinde ya da safra kesesinde taş olanlar bu otu kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmalıdır.

Altın otu çay olarak tüketilirse fazla kiloları vermeye yardımcı olur. Çünkü vücudun yağ yakmasını kolaylaştırır. Antioksidan özelliği sayesinde cildi kir ve mikroplardan arındırır, bu sayede cildin daha sıkı olmasa yardımcı olur. Cildi nemlendirir ve yaşlılık karşıtı bir etki oluşturur. Basur (hemoroid) ve prostat gibi problemlere de iyi gelmektedir.

Altın otu nasıl kullanılmalı?

Altın otu genellikle kurutulmuş bir şekilde ve çayı demlenerek tüketilir. Altın otu çayı hazırlamak için kurutulmuş altın otu çiçeklerine ve suya ihtiyacınız olacak. Bir çorba kaşığı kurutulmuş altın otu çiçeğini 400-500 mililitre kadar kaynatılmış suyun içerisine atın ve bu şekilde on dakika kadar demlenmesini sağlayın. Daha sonra çayı süzün ve tüketin. Bu çayı sindirim problemlerinizden kurtulmak için doktor onayı aldıktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.