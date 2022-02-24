Altın neden yükseliyor? Gram altın yükselmeye devam eder mi? Altında yükseliş sürer mi? 24 Şubat perşembe gününe altın yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda uzun aradan sonra 800 TL sınırını aşan altının altın 24 Şubat'a yükselişle başladı. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler nedeniyle gram altın 884 lira seviyesine kadar çıktı. Ons altın ise 1940 dolara kadar çıktı.

Altın neden yükseliyor? Gram altın yükselmeye devam eder mi? Altında yükseliş sürer mi? 24 Şubat perşembe gününe altın yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftalarda uzun aradan sonra 800 TL sınırını aşan altının altın 24 Şubat'a yükselişle başladı. Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler nedeniyle gram altın 884 lira seviyesine kadar çıktı. Ons altın ise 1940 dolara kadar çıktı.

Rusya-Ukrayna hattında yaşanan gelişmeler uzun süredir altının yukarı yönlü ivme kazanmasını sağladı. Donbas'ta 2 ayrılıkçı cumhuriyeti tanıdığını açıklayan bb bölgeye harekekatın başlattı. Kiev'in pek çok yerinden patlama sesleri gelirken gelişmeler dünya piyaslarını da derinden sarstı.

Altın neden yükseliyor?

Altının yükselmesindeki temel sebep jeopolitik riskler olarak gösteriliyor. Rusya-Ukrayna sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle gram altın yükselmeye başladı. Altının gramı 24 Şubat'ta 884 TL seviyesine kadar çıktı.

Gram altın yükselmeye devam eder mi?

Rusya'nın müdahalesi ile bölgeden patlama sesleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasından sonra altın ve petrol sert yükselirken kripto paralarda sert düşüşler yaşandı.

Gram altın TL fiyatı 840 lira seviyesinde. Ons altından aldığı desteğe bir de dolar TL kuru desteği eklendi. Savaş fiyatlaması olduğu için altın tarafından da bu yükselişler görüldü. Önümüzdeki günlerde hem altında hem de dövizde geri çekilmeler yaşanırsa bu çekilmeler orta ve uzun vade için yatırımcısına iyi alım fırsatları verecektir.

Altında yükseliş sürer mi?

Para piyasaları ve altın uzmanı İslam Memiş altın ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş şunları söyledi: Pozitif ayrışma zamanı geldi. Emtia fiyatlarında gram altın için 1450 lira, altının ons fiyatında 2150 dolar seviyeleri sanırım bu savaş riskinden dolayı biraz daha erkene çekilmiş olabilir. Yıllık bazda beklediğim bu senaryolar biraz daha erken gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi yaptırımlar, diploması tarafındaki açıklamalar vs. birçok tantana piyasalarda artık her geçen gün yeniden fiyatlanacak. O yüzden ay sonuna kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu gümüşün gram fiyatı için geçerli, altının gram fiyatı için geçerli, dolar TL kuru için geçerli, diğer yabancı para birimleri için geçerli.

Savaş çığırtkanlığıyla birlikte piyasaların tamamen bozulduğunu, yeni bir fiyatlama içine gireceğini göreceğiz. Putin'in bu açıklaması karşısında yıl içinde piyasaların çok manipüle edileceğini tekrar belirtmek isterim. 2022 yılı çok karışık bir yıl olacak. 2022'de herkes uzun vadeli bir yatırımcı olmak, uzun vadeli bir sepet hazırlamak ve ona göre bir yol belirlemek zorunda. Sert dalgalanmalar göreceğiz. 2022 yılında hiçbir yatırımcıyı kolay kolay oturtturmayacaklarını belirtmek isterim." .