Altın çilek katarakttan koruyor

İnka eriği olarak da bilinen altın çilek İngilizce 'golden berry'den dilimize altın çilek olarak çevrilmiştir. Bilimsel adı ise Physalis peruviana'dır. Afrika'da insanların yaraları tedavi etmek, ishali durdurmak için kullandığı bu meyveyi gelin daha yakından tanıyalım...

Anavatanı Güney Amerika olan altın çilek, inka eriği olarak da tanınır. Venezuela, Bolivya, Kolombiya, Ekvador ve Peru'da da yetişir. Bilimsel adı ise Physalis peruviana olan altın çilek dilimize İngilizce 'golden berry'den çevrilmiştir.

Avustralya, Kenya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve güney Fransa'da üretimi artışa geçen altın çilek aralık ayından temmuz ayına kadar hasat edilir. Lezzeti ananasa benzeyen bu meyve Afrika'da yaraları tedavi etmek için ve ishali durdurmak için insanlar tarafından kullanılır.

Altın çileğin besin değeri nedir?

100 gram altın çilek 335 kcal enerji, 32 gram lif, 2,5 gram yağ, 66 gram karbonhidrat, 16 gram protein, 9 gram kalsiyum, 40 miligram fosfor, 72 miligram beta karoten, 0.11 miligram tiamin, 8 miligram C vitamini, 2.8 miligram niasin içerir.

Altın çileğin vücudumuza faydaları nelerdir?

Altın çilek oldukça düşük kaloridedir. Bu sayede de kilo vermek isteyen insanların diyet listelerinde yer alabilir. Güçlü antioksidan özellik gösterir ve bu özellik sayesinde vücut direncini artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuz hastalıklara karşı korunaklı olur. Altın çilek vücuttaki iltihapları kısa sürede iyileştirir.

Demirden zengin içeriğiyle altın çilek kansızlığa şifa olur. Göz sağlığına faydalıdır. İleri yaşlarda görülebilen katarakt riskini en aza indirir. İçeriğindeki vitaminler sayesinde saçları güçlendirir. Saç dökülmesini en aza indirir. Ayrıca bol lifli içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Altın çilek nasıl yenmeli?

Altın çileğin faydalarını öğrendikten sonra tüketmek istediniz. Peki altın çilek nasıl tüketilmeli? Altın çilek diğer meyveler gibi taze taze tüketilebilir. Üzerindeki kabuğu sıyırdıktan sonra ortaya çıkan yuvarlak meyveyi afiyetle yiyebilirsiniz.

Ayrıca altın çilekten reçel ve marmelat da yaparak yıl boyu tüketmeniz mümkündür. Yoğurdunuza, sütünüze de bu meyveyi katabilir ara öğünlerinizi besleyici hale getirebilirsiniz.

Altın çilek kurutulmuş olarak da yenilebilir. Kurutulmuş altın çileği aktarlardan temin edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.