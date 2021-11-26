Altay'ın stadının adı ne oldu? Alsancak Stadı'nın adı ne oldu? Alsancak Stadı'na kimin ismi verildi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yapımı tamamlanan yeni Alsancak Stadı'nın yeni adını açıkladı. İşte İzmir Alsancak Stadyumu'nun yeni ismi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Alsancak Stadyumu'nun yeni isminin 'Alsancak Mustafa Denizli Stadı' olduğunu duyurdu.

Alsancak Stadı'nın adı ne oldu? Alsancak Stadı'na kimin ismi verildi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de yapımı tamamlanan yeni Alsancak Stadı'nın yeni adını açıkladı. İşte İzmir Alsancak Stadyumu'nun yeni ismi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Alsancak Stadyumu'nun yeni isminin "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olduğunu duyurdu.

Yapımı uzun sürenin ardından sona eren İzmir Alsancak Stadı'nın adı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Altay'ın yeni stadının adını açıkladı. Peki Alsancak Stadı'nın adı ne oldu? Alsancak Stadı'na kimin ismi verildi? Altay'ın stadının adı ne oldu?

Alsancak Stadı'nın adı ne oldu

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bir müjde de vermek istiyorum. Bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum.

Alsancak Stadı'na kimin ismi verildi?

Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli'nin adı Alsancak Stadı'na verildi.

Alsancak Stadyumu hakkında

Alsancak Stadyumu, Türkiye'nin İzmir ilinin Konak ilçesinde yer alan bir futbol stadyumudur. 1929'da hizmete giren stadyum, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2015'te yıkıldı ve 2017-2021 yılları arasında yeniden inşa edildi.

1910'ların başında bölgede yaşayan Rumların takımı olan Panionios, o zamanlar maçlarını bu alanda oynamıştır. Ne var ki Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bölgeyi terk etmek durumunda kalmıştır. Böylece İzmir Valiliği'ne kalan bu futbol alanı, 1929 yılında kapalı ve açık tribünlerin inşa edilmesiyle Alsancak Stadı adıyla tam anlamda bir futbol stadına dönüştürülmüştür. 1962'de resmî makamlar ile Altınordu FK arasında yapılan protokole göre Alsancak'taki 15.500 m2'lik Altınordu Halk Sahası'nın kamuya devredilmesi karşılığında, Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yarısı Altınordu FK'ye verildi. Stadyum, 2005'te Dünya Üniversite Yaz Oyunları öncesinde elden geçirilmiştir.

6 Ağustos 2014 tarihinde yapılan depreme dayanıklılık testi sonucunda stadın can güvenliği bakımından riskli çıkması dolayısıyla 20 Ağustos 2014 tarihinde alınan kararla stadyum kapatılmıştır. Bu durumdan sonra işletme hakkına sahip olan Altay kulübü kendi internet sitesinde karara tepki göstermiştir.

2015 yılının Mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü'ne talimat göndererek statta yıkım işlemlerinin başlamasını istedi. Yapılan açıklamada yıkımın ardından yeni projeye başlanacağını ve 2015-16 futbol sezonuna yetiştirileceği bildirilmiştir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İzmir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, 2015 yılının Nisan ayında yaptığı açıklamada stadın yıkımına başlanacağını ve tesisin 2015-16 sezonun ikinci yarısında maçların yeniden oynanmasına uygun hale geleceğini belirtti. Ancak yıkım çalışmalarına 2015 yılının Temmuz ayında başlanmış ve Eylül ayında sona ermiştir.

Spor tesisi imarlı stadyum bölgesinin konut/ticaret imarına dönüştürülebileceği haberleri üzerine, Taraftar Hakları Derneği girişimi ve birçok İzmir kulübü tarihi stadın yerinde yenilenmesi için açıklamalar yapmıştır. Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise Kültürpark içerisinde yeni bir stadyum inşa edilmesi önerisinde bulunmuştur.

Yeni stadyumun temeli 9 Eylül 2017'de atıldı. 130 milyon lira maliyetle tamamlanan stadyumun resmî açılışının 26 Kasım 2021'de yapılacağı açıklandı.

2021 yılında Altay SK ve Altınordu FK arasında geçen stat ismi tartışmalarına karşın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altay Spor Kulübü arasında 2000 yılında yapılan protokolle, Altay SK'nin stadyumdaki 49 yıllık kiralama sözleşmesinden vazgeçmesi karşılığında, stadyumun isminin "Altay Alsancak Stadyumu" olarak kalmasına karar kılınmıştır.

Stadyumda, kapasite koltuklu olarak 15.358'dir. Kale arkası tribünleri yoktur. Zemini doğal çimdir. Stadyumun dış cephesinde siyah-beyaz renkler kullanılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.