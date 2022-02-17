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TIMETURK / GENEL / Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir? Alpu nerede? Alpu nerenin ilçesi?

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir? Alpu nerede? Alpu nerenin ilçesi?

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir? Alpu nerede? Alpu nerenin ilçesi? Görev yaptığı bölgelerde vatandaşlar tarafından sevilen ve saygı duyulan Kübra Karaalioğlu Alpu Kaymakamı olarak görev yapıyor. Alpu Kaymakamı

3 Saat Önce
2022-02-17 15:25:55
Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir? Alpu nerede? Alpu nerenin ilçesi?

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu kimdir?

1992 Kayseri doğumlu olan Eskişehir İlçesi Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu görev yaptığı bölgelerde vatandaşlarla iç içe ve onların ihtiyaçlarına kulak veren bir devlet görevlisi olarak tanınıyor.

Karaalioğlu vekaleten yürütmekte olduğu Alpu Kaymakamlığına 20 Mart da asaleten atandı. Alpu halkı tarafından da sevilen Kübra Karaalioğlu Denizli Pamukkale Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü'nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Eğitimlerinin ardından yerel yönetimlerde bir çok yerde görev yapan Kübra Karaalioğlu gittiği her yerde vatandaşlar tarafından sevilen biri oldu.

Şehit annesinin elini bir an olsun bırakmamıştı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın adı 2018 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir okula verilmişti. Kübra Karaalioğlu, o tören sırasında duygusal anlar yaşamış, törende şehidin annesinin elini bir an bile bırakmaması çok konuşulmuştu.

Alpu nerede?

Alpu, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan Eskişehir ilinin yaklaşık 12.000 nüfuslu bir ilçesidir.

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