Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Houston Rockets forması ile Cleveland Cavaliers karşısında muhteşem bir performans sergileyen Alperen Şengün'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Alperen Şengün'ün hayatı ve biyografisi...

Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Houston Rockets forması ile Cleveland Cavaliers karşısında muhteşem bir performans sergileyen Alperen Şengün'ün kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Alperen Şengün'ün hayatı ve biyografisi...

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı. NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'ı 86-76 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesindeki oyunuyla tam not aldı. Alperen Şengün ilk 5'te başladığı karşılaşmada 27 dakika süre aldı. 15 sayı ve 15 ribaund ile “double-double” yaparken, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Alperen Şengün kimdir?

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002 yılında dünyaya geldi.

Alperen Şengün 19 yaşında milli basketbolcumuzdur.

Genç yıldız NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giymektedir.

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübünde başladı.

2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada süre alarak; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Türkiye millî basketbol takımında da forma giyen Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde genç bir kadro ile yapılanmaya giren Beşiktaş Basketbol Takımı ile 7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.