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TIMETURK / GENEL / Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Son dakika Alparslan Kuytul Furkan Vakfı haberi

Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Son dakika Alparslan Kuytul Furkan Vakfı haberi

Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Furkan Vakfı'nın kurucusu olan Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı. 2019 yılında tahliye edilen Kuytul'un tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Son dakika Alparslan Kuytul Furkan Vakfı haberi...

20 Saat Önce
2022-05-09 10:05:55
Alparslan Kuytul tutuklandı mı? Alparslan Kuytul gözaltına alındı! Son dakika Alparslan Kuytul Furkan Vakfı haberi

Furkan Vakfı'nın kurucusu olan Alparslan Kuytul sabah saatlerinde gözaltına alındı. 2019 yılında tahliye edilen Kuytul'un tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Son dakika Alparslan Kuytul Furkan Vakfı haberi...

Alparslan Kuytul tutuklandı mı?

Alparslan kuytul'un tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Kuytul'un tutuklanmasına ilişkin bir karar henüz verilmedi.

Semra Kuytul paylaştı

Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, sabah saatlerinde twitter hesabından "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz.." sözlerinin yer aldığı bir tweet paylaştı.

semra kuytul

Alparslan Kuytul olayı nedir?

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul 2019 yılının Aralık ayında tahliye edilmişti. Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek”, “özel belgede sahtecilik”, “dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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