DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
Erzurumspor teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor
Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi
Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?
İsrailli milletvekili: Filistinlilere müdahalede gerçek mermi kullanılmalı
Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!
Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?
Minimum enerji maksimum tasarruf
İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

BURSA

20:13

04:06
20:13
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:58

03:52
19:58
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:40

03:37
19:40
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
19:24
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:09

03:20
19:09
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

ANKARA

19:58

03:52
SAHUR
19:58
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
SAHUR
19:24
İFTAR

Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da, kanuna aykırı şekilde eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınan, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.05.2021 12:57:39
Alparslan Kuytul adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da, kanuna aykırı şekilde eylem yapmaya çalışırken gözaltına alınan, kayyum atanan ve kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 4 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınan, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kuytul, adliyeye sevk edildi. 

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Kuytul, adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının 4 Mayıs'ta gerçekleştirmek istediği kanuna aykırı eyleme müdahale etmiş, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan