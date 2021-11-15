Alparslan'ın eşi kim? Alparslan'ın kaç tane eşi (karısı) var? Alparslan Akça Hatun'dan sonra kiminle evlendi? Efsane Türk komutan ve hükümdar Alparslan'ın hayatı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlanan 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi ile izleyici ile buluştu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan ancak daha önceye giden dizide bu kez Sultan Alparslan dönemi anlatılıyor. Dizide Alparslan'ın eşi Akça Hatun'a da geniş yer ayrılmış durumda. İzleyiciler de Alparlsan'ın kaç eşi var? Alparslan'ın Akça Hatun'dan çocukları kimler? gibi soruları araştırmaya başladı.

Alparslan'ın eşi kim? Alparslan'ın kaç tane eşi (karısı) var? Alparslan Akça Hatun'dan sonra kiminle evlendi? Efsane Türk komutan ve hükümdar Alparslan'ın hayatı TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlanan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi ile izleyici ile buluştu. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan ancak daha önceye giden dizide bu kez Sultan Alparslan dönemi anlatılıyor. Dizide Alparslan'ın eşi Akça Hatun'a da geniş yer ayrılmış durumda. İzleyiciler de Alparlsan'ın kaç eşi var? Alparslan'ın Akça Hatun'dan çocukları kimler? gibi soruları araştırmaya başladı.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, gibi oyuncular yer almaktadır.

Sultan Alparslan'ın eşi kim?

Sultan Alparslan'ın 2 eşi bulunmaktadır. Sultan Alparslan'ın Aka Hatun ve Seferiye Hatun adlı 2 eşi olduğu biliniyor. Alparslan dizisinde Akça Hatun'u Fahriye Evcen oynuyor. Akça Hatun Alparslan'ın ilk eşidir. TRT 1'de yayınlanan Alparslan dizisinde Sultan Alparslan'ın Aka Hatun'a olan aşkı da anlatılmaktadır.

Alparslan'ın eşi Akça Hatun kimdir?

Akça (Aka) Hatun Anadolu Arslanı Sultanı Alparslan'ın ilk zevcesidir. Sultan Alparslan'a çocuklar veren Aka Hatun Türk tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Aka Hatun'un nerede doğduğu ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur. Aka Hatun Alparslan'ın ilk eşidir ve hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

Sultan Alparslan'ın eşlerikimler?

Sultan Alparslan'ın Aka Hatun ve Seferiye Hatun'dan çocukları dünyaya gelmiştir. İşte Alparslan'ın eşleri ve çcukları;

Eşleri



Aka Hatun

Seferiye Hatun

Çocukları

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatu

Sultan Alparslan'dan sonra tahta kim geçti?

Sultan Alparslan'ın ölümünden sonra tahta oğlu Melikşah geçti. Melikşah, Sultan Alparslandan sonra tahta geçerek Büyük Selçuklu'nun yeni sultanı olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.