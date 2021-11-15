Alparslan dizisi nerede çekiliyor? Alparslan: Büyük Selçuklu çekimleri nerede hangi ilde yapılıyor? Alparslan dizi seti nerede? TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren kendine has hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Dizinin konusu ve görsel efektleri izleyicilerden tam puan aldı. Alparslan dizisi hayranları dizinin nerede, hangi ilde çekildiğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte Alparslan dizisinin çekildiği yer...

Alparslan dizisi nerede çekiliyor? Alparslan: Büyük Selçuklu çekimleri nerede hangi ilde yapılıyor? Alparslan dizi seti nerede? TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren kendine has hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Dizinin konusu ve görsel efektleri izleyicilerden tam puan aldı. Alparslan dizisi hayranları dizinin nerede, hangi ilde çekildiğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte Alparslan dizisinin çekildiği yer...

TRT 1'in sevilen dizisi "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi şimdiden milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış durumda. Uyanış: Büyü Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan ancak daha geriye giden dizide Sultan Alparslan dönemi anlatılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de oldukça dikkat çeken dizi reytinglerde üst sıralarda yer almayı başarıyor. "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizini izleyenler dizinin nerede hangi ilde ve ilçede çekildiğini merak ediyor.

Alparslan dizisi nerede çekiliyor?

Alparslan dizisi çekimleri için sessiz ve tarihi dokuya uygun mekanlar tercih ediliyor. Ormanlık alanlar dizi çekimlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bölgeler. Ayrıca dizinin büyük bir kısmı da platolarda çekiliyor. Alparslan dizisinin çekimlerinde genel olarak İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un Riva ve Beykoz illerinde çekimler gerçekleşiyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu çekimleri nerede hangi ilde yapılıyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'da yapılıyor. Bazen nadir olsa da İstanbul dışında dizinin konusuna göre çekimler yapılıyor.

Alparslan dizisi konusu nedir?

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır. Dizinin başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, gibi oyuncular yer almaktadır.

2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizi, 34. bölümü ile sezon finali yaptıktan sonra dizide yer alan tüm oyuncularla bilinmeyen nedenlerden ötürü yollar ayrıldı (Mehmet Özgür hariç). Ardından dizinin yapımcısı Emre Konuk, gelecek sezonda yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikâyeyle ekranlara döneceklerini açıkladı. Sultan Melikşah döneminin anlatıldığı yıldan yaklaşık 25 yıl geriye, yani babası Sultan Alparslan'ın hayat hikâyesine gidilecek. Bu yeni projeye dahil olan ilk oyuncu ise Barış Arduç oldu. Barış Arduç'un Alparslan rolüne hayat vereceği söylendi.

Dizinin oyuncu kadrosu, Kazakistan'dan gelen Ulusal Aksiyon Şirketi tarafından (Nomad Stunts, Ottoman Stunts) özel olarak ata binme, ok atma ve kılıç kullanma eğitimleri aldılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.