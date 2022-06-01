Alparslan Büyük Selçuklu 2. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Dizi sezon finali yapmaya başlarken bu dizilerden biri de Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oldu. Dizi 27 bölümle sezon finali yaptı. İzleyiciler, Akça Hatun'un ölümüyle yeni sezonda olacakları merakla bekliyor. Birçok kişi yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 30 Mayıs 2022'de sezon finali yaptı. Bunun üzerine izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağıyla ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezona hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni sezona 7 Kasım 2022 tarihinde başlayacak. TRT ekranlarının sevilen dizisi sezona diğer dizilere göre daha geç bir tarihte başlayacak. Diğer dizi Eylül'de başlayacakken Alparslan, Büyük Selçuklu hayranlarını biraz daha meraklandıracak. Dizi dört aydan fazla bir süre tatil yapacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri epey zaman alıyor. Dizinin bölümleri 90 dakika olarak karşımıza çıkarken, bir bölümünün çekimleri en az 10 gün sürüyor. Bu yüzden sonraki bölümler her zaman filme alınır ve ilerler. Özellikle savaş sahnelerinin çekimi için sadece bir gün ayrılmıştır. Vaspurakan'ın fethedildiği bölümde sadece savaş sahnesinin çekimi 3 gün sürmüştür.

Dizinin çekimleri için Ağustos ayının başında çekimlere başlanırken yayınlanma tarihi yaklaşık olarak iki sonrasında olacaktır. Dizinin ilerleyen bölümleri için stok yapılmaktadır. Dizide Barış Arduç'un yeni partnerinin kim olacağı da merak konusu olmaktadır. Çekimler başladığında yeni oyuncu da belli olacaktır.

Alparslan Büyük Selçuklu 28. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin çekimleri sırasında herhangi bir sorun yaşanmazsa 2. sezon başlangıcı yani 28. bölümü 7 Kasım 2022 tarihinde ekrana gelecek. Dizinin iki sezonu toplam 28 bölümden oluşuyor. Bu nedenle sezon sonunda toplam 58 bölüm izlenecek.

.