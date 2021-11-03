Aloe veraya limon damlatırsanız...

Aloe vera dünya üzerinde en çok kullanılan ve bilinen en eski tıbbi bitkidir. Etli yapraklarının içindeki kaygan ve yapışkan jel cilt bakımında ve saç bakımında kullanılır ve birçok faydaya sahiptir. Gelin bu bitkiyi daha yakından tanıyalım...



Aloe bitkisinin 400'den fazla türü bulunur. Tıbbi amaçlarla kullanılan türü aloe veradır. Aloe vera tıbbi sarısabır olarak da tanınır. Doğal yaşam alanı Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz'in güneyidir. Fakat her ülkede, hatta evlerin balkonunda dahi yetiştirilebilir.

Aloe veranın etli yapraklarının içindeki kaygan ve yapışkan kıvamdaki jel etkili kısmıdır. Yaprakları kökten kesilir ve üstündeki yeşil kabuk bıçakla incecik soyulur. İçindeki jel saç ve cilt bakımında kullanılır.

Aloe verayı kendiniz de yetiştirebilirsiniz, piyasadaki hazır jellerden de satın alabilirsiniz. Aldığınız aloe vera jelinde en az %95 aloe vera bulunmasına dikkat etmeniz gerekir.

Aloe veranın cildimize ne gibi bir faydası var?

Aloe vera ciltte kolajen üretimini artırarak cildi yeniler. Yanık, yaralanma ve cilt tahrişine sürüldüğünde iyileşme sağlar.

Aloe vera yüksek oranda su ve mineral içerir. Her gün bir kez bir tatlı kaşığı kadar aloe vera jelini göz çevrenize, yüzünüze ve boynunuza uygulayarak cildinizdeki yıpranmışlığı giderebilirsiniz. Jelin içerisine limon damlatarak C vitaminini de cildinize uygulayabilirsiniz. Bu karışım sayesinde cildinizdeki lekelerin rengi de zamanla açılarak kaybolacaktır.

Aloe vera antibakteriyel olduğu için iltihapları da kurutucu etkidedir. Ağrılı sivilcelere, mantar enfeksiyonlarına iyi gelir.

Sinek veya böcek ısırıklarına aloe vera jeli uyguladığınızda kaşıntı ve yanma hissi ortadan kaybolacaktır. Ayrıca ısırığın üzerinde bakteri de üremeyecektir.

Saçlarınızı yıkamadan önce aloe vera jeliyle saç diplerinize masaj yapın ve on beş dakika bekletip yıkayın. Bu sayede saç derisi rahatlayacak, yumuşayacak ve kepek sorunu ortadan kalkacaktır.

Saçınız sürekli kabarıyor, karışıyor ve elektrikleniyorsa aloe vera jelini uygulayarak ona daha güzel bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca aloe veranın içerisine limon suyu damlatarak saç jölesi olarak da kullanabilirsiniz.

Bir yemek kaşığı aloe vera jelinin içerisine yarım fincan kadar saf gül suyu ekleyip karıştırdıktan sonra pamuk yardımıyla yüzünüze ve boynunuza uygularsanız kızarık görünümden kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.