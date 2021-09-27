Almanya seçim sonuçları 2021 | Almanya'nın yeni başbakanı kim oldu? Almanya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Almanya 26 Eylül Pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdi. Almanya'yı 16 yıl boyunca yöneten Merkel'siz ilk seçimin sonuçları da gelmeye başladı. Angela Merkel'in partisi seçimlerde hezimet yaşadı. 1945'ten bu yana Merkel'in partisi seçimlerden en kötü sonuçla ayrıldı. İşte Almanya'da başbakanlığa en yakın olan isim...

Almanya seçim sonuçları 2021 | Almanya'nın yeni başbakanı kim oldu? Almanya'da seçimi kim, hangi parti kazandı? Almanya 26 Eylül Pazar günü tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdi. Almanya'yı 16 yıl boyunca yöneten Merkel'siz ilk seçimin sonuçları da gelmeye başladı. Angela Merkel'in partisi seçimlerde hezimet yaşadı. 1945'ten bu yana Merkel'in partisi seçimlerden en kötü sonuçla ayrıldı. İşte Almanya'da başbakanlığa en yakın olan isim...

Almanya 26 Eylül 2021'de tarihinin en önemli seçimlerinden birini tamamladı. 16 yıldır ülkeyi yöneten Merkel daha önce seçimlerde aday olmyacağını açıklamıştı. Merkelsiz yapılan seçimlerden koalisyon hükümeti çıkacak. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmayacağının belli olmasıyla koalisyon planları yapılmaya başlandı. 60 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde başbakanlığaı en yakın olan isim belli oldu.

Almanya'nın yeni başbakanı kim oldu?

Merkelsiz seçimde Merkel'in partisi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimleri önde götürüyor. Olaf Scholz başbakanlığa daha yakın gözüküyor. Sosyal Demokartalar, Olaf Scholz'un başbakanlığında 2005'ten bu yana ilk kez hükümet kuracak. Seçim, az farkla da olsa SPD'nin liderliğiyle sonuçlanırsa Hristiyan Demokratların 16 yıllık iktidarı sona erecek. Scholz, sandık çıkış anketlerinin yayınlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Sonuçlar gösteriyor ki halk, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor" dedi. SPD böylelikle 2017'de yapılan seçimlere göre oylarını 5 puan artırdı.

Almanya'da seçimi kim, hangi parti kazandı?

Almanya'da 26 Eylül 2021 günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları henüz açıklanmadı. SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimi çok az bir farkla önde götürüyor. Merkel'in partisi ise beklenmedik şekilde oy kaybı yaşadı. CDU/CSU'nun adayı Armin Laschet'in farkı kapatıp kapatmaması ilerleyen saatlerde belli olacak. Şimdilik SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimi önde götürüyor.

Yenilgiyi henüz kabul etmediler

Merkel'in partisi "Hristiyan Demokrat Birlik" ve kardeş partisi "Hristiyan Sosyal Birlik", 1945 sonrası en kötü seçim sonucuna imza attı. Sandıktan ikinci sırada çıkan Birlik partileri, Sosyal Demokratların az farkla da olsa gerisinde kaldı. Ancak Hristiyan Demokratlar henüz yenilgiyi kabul etmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.