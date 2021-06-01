Almanya'dan Türkiye'ye gelenlere karantina var mı? Almanya'dan Türkiye'ye girişte korona testi zorunlu mu?

Yaz aylarının gelmesiyle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tatillerini memleketlerinde geçirmek için plan yapmaya başladı. Korona virüs nedeniyle zorlaşan yolculuklarda insanların merak ettiği en önemli konulardan biri ülkeye girişte karantina uygulamasının olup olmadığı. Peki Almanya'dan Türkiye'ye gelenlere karantina var mı? Almanya'dan Türkiye'ye girişte korona testi (PCR) zorunlu mu? İşte Almanya'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren kurallar.

Yaz aylarının gelmesiyle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları tatillerini memleketlerinde geçirmek için plan yapmaya başladı. Korona virüs nedeniyle zorlaşan yolculuklarda insanların merak ettiği en önemli konulardan biri ülkeye girişte karantina uygulamasının olup olmadığı. Peki Almanya'dan Türkiye'ye gelenlere karantina var mı? Almanya'dan Türkiye'ye girişte korona testi (PCR) zorunlu mu? İşte Almanya'dan Türkiye'ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren kurallar.

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye gelmek için hazırlık yapanlar Türkiye'ye girişte karantina uygulaması var mı sorusunu soruyor.

Almanya'dan Türkiye'ye gelenlere karantina var mı?

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran itibarıyla yeni kararlar alındı. Alınan kararlarla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yolculara yönelik bir duyuru yapıldı.

Buna göre Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasaklarının da bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.

İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan gelenlere 14 gün karantina

Belirtilen kurallara göre İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika'dan corona virüsü önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılmıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye'ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden gelen yolcular ise 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor. Diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular ise PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

Türkiye'den Almanya'ya gidenlere karantina var mı?

Türkiye'den Almanya'ya giden yolculara karantina var mı? sorusu yanıtını buldu. İşte Türkiye'den Almanya'ya gidenlere karantina var mı sorusunun yanıtı;

Yurtdışından Almanya'ya giriş yapanlar ve giriş tarihinden önceki 10 gün içerisinde bir risk bölgesinde ya da yüksek riskli bölgede bulunanlar, Almanya'ya giriş yaptıktan sonra 10 gün karantinada kalmakla yükümlü. Bir virüs varyasyonları bölgesinde bulunanların karantina süresi ise 14 gün. Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI), internet sitesinde yapılan güncellemeye göre, Türkiye, Ermenistan, Hırvatistan ve Ukrayna ‘yüksek riskli bölge' listesine alındı. Güncellenen liste 11 Nisan Pazar günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olacak.

Türkiye'ye uçuşta PCR testi isteniyor

Türkiye'ye yapılacak olan uçuşlarımızda tüm misafirlerimizin Türkiye'ye gelen uçuşlarının kalkışından en fazla 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi sonucu veya 48 saat içinde hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gerekmektedir.

PCR testten muaf olan misafirler;

* Varıştan en az 14 gün önce düzenlenmiş iki doz Covid-19 aşı sertifikasına (Johnson & Johnson tek doz) sahip olup son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur, Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'da bulunmamış yolcular.

* Son 6 ay içerisinde alınmış pozitif PCR testi veya iyileşme sertifikası olup son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur, Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'da bulunmamış yolcular.

* 0-6 yaş arası yolcular,

* Cenaze beraberinde gelecek Türk vatandaşları (Türkiye girişinde PCR testi yapılacaktır.)

* Cenazesi olduğunu sözlü beyan eden Türk vatandaşları (Türkiye girişinde PCR testi yapılacaktır.)

* KKTC'den Türkiye'ye seyahat edecek, hudut geçiş belgesine sahip er ve erbaşlar (PCR test ve karantinadan muaf tutulacaktır.)

* Gemici/Denizci adamı,

* Türkiye'ye giriş yapmayacak, SAW'dan dış hat transfer uçuş yapacak olan yolcular, Transit yolcuların son varış ülkesinin kurallarını kontrol etmesi gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.