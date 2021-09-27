Almanya'da 16 yıl aradan sonra Merkel'siz bir seçim yapıldı. Avrupa'nın kaderi için de önemli olan seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gelen ilk resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar çok az farkla önde. Peki Almanya'da seçimi kim kazandı? Almanya'nın yeni Başbakanı belli oldu mu? PD’nin adayı Olaf Scholz seçimleri az farkla önde götürüyor. Yani Almanya'nın yeni Başbakanı'nın Olaf Scholz olma ihtimali oldukça yüksek.

Almanya'da 16 yıl aradan sonra Merkel'siz bir seçim yapıldı. Avrupa'nın kaderi için de önemli olan seçimlerde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Gelen ilk resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar çok az farkla önde. Peki Almanya'da seçimi kim kazandı? Almanya'nın yeni Başbakanı belli oldu mu? PD'nin adayı Olaf Scholz seçimleri az farkla önde götürüyor. Yani Almanya'nın yeni Başbakanı'nın Olaf Scholz olma ihtimali oldukça yüksek.

Almanya'da dün 60 milyona yakın seçmen s andık başına giderek Almanyayı yönetecek yeni ismi belirlemek için oy kullandı. Sandık çıkış anketleri ise sonuçların birbirine çok yakın olduğunu gösterdi. 16 yıl sonra Angela Merkel'siz yapılan seçimlerde Merkel'in yerine kimin Başbakan olacağına karar vermek için milyonlarca seçmen oy kullandı. halefinin kim olacağı bugün belli oluyor. İlk gelen sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Peki Almanya'da seçimi kim kazandı? Almanya'nın yeni Başbakanı belli oldu mu?

Almanya'da seçimi kim kazandı?

Almanya'da 26 Eylül 2021 günü yapılan genel seçimlerin resmi sonuçları henüz açıklanmadı. SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimi çok az bir farkla önde götürüyor. Merkel'in partisi ise beklenmedik şekilde oy kaybı yaşadı. CDU/CSU'nun adayı Armin Laschet'in farkı kapatıp kapatmaması ilerleyen saatlerde belli olacak. Şimdilik SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimi önde götürüyor.

Almanya'nın yeni Başbakanı belli oldu mu?

16 yıllık Merkel yönetiminden sonra Almanya'da yeni dönemin başlangıcı olabilir. SPD'nin adayı Olaf Scholz seçimleri önde götürüyor. Olaf Scholz başbakanlığa daha yakın gözüküyor. Sosyal Demokartalar, Olaf Scholz'un başbakanlığında 2005'ten bu yana ilk kez hükümet kuracak. Seçim, az farkla da olsa SPD'nin liderliğiyle sonuçlanırsa Hristiyan Demokratların 16 yıllık iktidarı sona erecek. Scholz, sandık çıkış anketlerinin yayınlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada "Sonuçlar gösteriyor ki halk, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor" dedi. SPD böylelikle 2017'de yapılan seçimlere göre oylarını 5 puan artırdı.

Alman iş dünyasından "Hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı

Öte yandan, Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ve Aile İşletmeleri Birliği, ülkede yapılan genel seçim sonuçlarının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.

BGA Başkanı Anton Börner, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının "ülkede sol ittifaka karşı açık bir işaret" olduğunu belirtti.

Börner, "Şimdi seçilmişlerin bir uzlaşı bularak, gecikmiş kararların üstesinden kararlılıkla gelen bir ittifak kurmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya'da kurumsal vergi reformuna, bürokrasinin azaltılmasına ve daha fazla dijitalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Börner, "Serbest piyasaya, küresel serbest ticarete ve AB'nin güçlendirilmesine kararlı şekilde bağlı bir federal hükümete ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

BVMW Genel Sekreteri Markus Jerger de "zor bir seçim sonucunun" ardından odağın, reforma yoğunlaşan bir hükümet kurmak olması gerektiğini bildirdi.

Her şeyden önce şirketlerin gelecekleriyle ilgili "güvenli bir planlamaya" ihtiyacı olduğunu belirten Jerger, "Bir ekonomi merkezi olarak Almanya, aylarca süren bir hükümet kurmayı göze alamaz." ifadesini kullandı.

Aile İşletmeleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee ise Alman federal hükümeti kuracak partilerden ekonomide "doğru bir yönü" belirlemesini istedi.

Alman şirketlerinin ekonomide doğru planla istihdam oluşturacaklarını ve vergi ödeyeceklerini belirten Eben-Worlee, "İklimi koruma ve dijitalleştirme gibi konularda da ancak Alman şirketleri yeniden uluslararası rekabette daha rekabetçi hale gelirse başarılı olunur." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede olası vergi artışlarının şirketlerin yatırımlarını, istihdamlarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Eben-Worlee, kurulacak hükümetten vergi artışlarından kaçınmasını istedi.

Almanya'da 2017'de yapılan genel seçimden sonra koalisyon görüşmeleri yaklaşık 6 ay sürmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.