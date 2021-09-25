Almanya başbakanlık seçimi ne zaman? Almanya'da yeni başbakan kim olacak? Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona eriyor. Almanya 2021 yılı genel seçimlerinde Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. 60 milyon seçmen Almanya'nın en kritik seçiminde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Almanya'da seçimler 26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Almanya'da başbakanlık için 3 isim yarışacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet başbakanlığın en güçlü adayı olarak ön plana çıkıyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock da başbakanlık için yarışacak diğer isimler.

Almanya başbakanlık seçimi ne zaman? Almanya'da yeni başbakan kim olacak? Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona eriyor. Almanya 2021 yılı genel seçimlerinde Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. 60 milyon seçmen Almanya'nın en kritik seçiminde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Almanya'da seçimler 26 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Almanya'da başbakanlık için 3 isim yarışacak. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet başbakanlığın en güçlü adayı olarak ön plana çıkıyor. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ile Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock da başbakanlık için yarışacak diğer isimler.

Almanya'da kritik seçimler geldi çattı. 60 milyon Alman vatandaşı yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek. Ülkede seçim heyecanı günler öncesinden başlamıştı. Ülkeyi 16 yıl boyunca yöneten Angela Merkel'in aday olmayacağını açıklamasının ardından ülkede kimin başbakan olacağı konusu geniş tartışmalara neden oldu.

Almanya başbakanlık seçimi ne zaman?

Almanya'da genel seçimler 26 Eylül Pazar günü yapılacak. Genel seçimlerde 20. Dönem Federal Meclis'i belirlemek için sandık başına gidecek. 26 Eylül'de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi seçimleri de düzenlenecek.​​​​​​​

Almanya'da yeni başbakan kim olacak?

26 Eylül Pazar günü yapılacak seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve partinin Eş Başkanı Annalena Baerbock Merkel'in koltuğuna oturmak için yarışacak.

Merkel'in 2018'in sonunda CDU genel başkanlığı devrettiği Annegret Kramp-Karrenabauer'in partiyi toparlayamamasının ardından 2019'un ocak ayında parti liderliğine seçilen Armin Laschet'in şansölye seçilmesi durumunda Başbakan Merkel'in politikasını devam ettirmesi bekleniyor. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet, iktidara gelmeleri halinde Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden iyileştireceklerini söyledi. Türkiye'nin NATO üyesi olarak ve Avrupa ile birçok alanda yaptığı iş birliği bakımından ne kadar önemli bir ülke olduğunu bildiğini vurgulayan Laschet, "Bir Türkiye dostu olarak, şansölyeliğimde ilişkilerin yeniden daha iyi olmasını umuyorum. Bunun için çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Almaya'daki seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

Ülkede 60,4 milyon seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde oy kullanacağı seçimler için 16 eyalette 85 bin sandık kuruldu. 2,8 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı ülkede yaklaşık 650 bin seçim görevlisi çalışacak. 47 partinin yarıştığı seçime katılan 6 bin 211 aday arasında, çeşitli partilerden 100'den fazla Türk kökenli bulunuyor. 299 seçim bölgesinin bulunduğu Almanya'da seçmenler, yeni meclisin 598 üyesini belirlemek için iki oy kullanacak. Seçmenler ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını ise seçtikleri partiye veriyor. Alman seçim sisteminde partinin aldığı oylara göre fazladan milletvekili çıkarmak mümkün olacak. Seçimlerde yaklaşık 900 bini Türk olmak üzere 7,5 milyon göçmen kökenli, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.