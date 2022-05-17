Alkole ne kadar zam geldi? Rakı, viski, votka ve şarap ürünleri ne kadar oldu? Mayıs içki zammı
Alkole ne kadar zam geldi? Sosyal medyada gündeme gelen alkol zammını detayları araştırılıyor. Rakı, viski, votka ve şarap ürünleri ne kadar oldu? Mayıs içki zammı...
2022-05-17 15:26:52
Sosyal medyada gündeme gelen alkol zammını detayları araştırılıyor. Rakı, viski, votka ve şarap ürünleri ne kadar oldu? Mayıs içki zammı...
Alkole ne kadar zam geldi?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Mey grubuna zam geldiğini bildirdi. Aybaş; "Mey zammı" diyerek aşağıda yer alan listeyi paylaştı.
Yapılan paylaşıma göre bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünleri yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmiş oldu.
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