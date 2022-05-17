Alkole ne kadar zam geldi? Rakı, viski, votka ve şarap ürünleri ne kadar oldu? Mayıs içki zammı

Alkole ne kadar zam geldi? Sosyal medyada gündeme gelen alkol zammını detayları araştırılıyor. Rakı, viski, votka ve şarap ürünleri ne kadar oldu? Mayıs içki zammı...