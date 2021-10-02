Alkali su zayıflamaya yardımcı oluyor

Alkali su son zamanlarda sık duyduğumuz kelimelerden. İnsanlar alkali sudan 'Mucizevi, zayıflatan su' olarak bahsediyor. Vücudu temizlediği, kilo vermeye yardımcı olduğu ve vücudun pH dengesini sağladığı söylenen alkali suyu sizler için araştırdık...



Pek çok yararı olduğu bilinen ve sıkça duyduğumuz alkali su özellikle fazla kilolarından şikayetçi insanların ilgi alanına giriyor. Mucizevi olduğu düşünülen, zayıflatan, pH dengemizi sağlayan ve vücudumuzu temizleyen bu suya gelin daha yakından bakalım...

Alkali su nedir?



Hiç dikkat ettiniz mi? Satın aldığımız şişe sularının üzerinde pH değerleri yazar. Bu değer suyun içerisindeki hidrojen miktarını bize bildirir. pH değeri arttıkça hidrojen miktarı artar. Şişede yazan pH değeri 7'den yüksek ise pH değeri yüksek yani alkalidir. Bu onun bazik olduğunu gösterir. pH değeri 7'nin altındaysa asidik bir sudur ve pH değeri çok yüksek değildir. Suyun pH değeri 7'yse bu suyun nötr olduğunu gösterir.

İçtiğimiz suyu nasıl alkali suya çeviririz?

Suyunuzu alkali hale getirmek yani pH'ını 7'den yukarıya çıkarmak istiyorsanız bir adet limonu dilimleyip suyun içerisinde 8 saat bekletin. Daha sonra içerisine iki litre suya bir çay kaşığı olacak şekilde deniz tuzu ekleyin ve karıştırın. İşte alkali suyunuz hazır! Limon ve deniz tuzu suyunuzun pH değerini yükseltmiş oldu.

Alkali suyu karbonatla da hazırlamak mümkündür. Bir buçuk litre suya bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırın ve birkaç saat sonra tüketin. Bu şekilde alkali suyunuz hazır olacaktır.

Fakat unutmayın! pH değeri yüksek alkali suları tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Alkali su kilo verdirir mi?

Alkali su kilo verdirir demek doğru değildir. Alkali su yalnızca kilo verme yolunda size yardımcı olur. Çünkü ph değeri yüksek alkali su toksinleri vücuttan dışarı atmaya yardımcıdır. Bu da vücutta ödem oluşumunu önler. Bu sayede daha rahat kilo vermeniz mümkün olacaktır.

Alkali suyun vücuda faydası var mı?

Alkali su bazik yapıda olduğu için vücuttaki toksinleri nötrler ve dışarı atar. Böylelikle vücudumuz temizlenir. Sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Vücudun pH dengesini düzenler. Cildi besler ve güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ödem oluşumunun önüne geçer. Kilo vermeye yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.