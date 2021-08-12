Aliye Uzun'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. AK Parti Beşiktaş eski Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu dile getiren Aliye Uzun kimdir? Aliye Uzun nereli kaç yaşında? İşte Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi...

Aliye Uzun'un kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. AK Parti Beşiktaş eski Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğunu dile getiren Aliye Uzun kimdir? Aliye Uzun nereli kaç yaşında? İşte Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi...

Adı son zamanlarda sıkça gündeme gelen Aliye Uzun'un kim olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Aliye Uzun hakkında bilgileri haberimizin detayında bulabilirsiniz. İşte Aliye Uzun'un hayatı ve biyografisi...

Aliye Uzun kimdir?

Aliye Uzun'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre işte Aliye Uzun'un hayatı;

Aliye Uzun 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiş.

2004 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Teknolojileri bölümünden Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisi olarak mezun olduğunu belirten Aliye Uzun 2014 yılında Londra St. Giles Scholl'da İngilizce eğitimi almış. Bir dönem Londra'da yaşadığını belirten Aliye Uzun 2009-2017 yollları arasında yayıncılık yapmış. Aliyes Magazine ve Business Woman dergilerim tüm Türkiye'de ve KKTC'de satıldı.

Yayıncılığını yaptığım için iş dünyası, dünya siyasi yöneticileri ve çeşitli sektörlerin ileri gelenleri ve yöneticileri ile tanışma fırsatım olduğunu belirten Aliye Uzun'un kariyeri zaman içinde uluslararası danışmanlık sektörüne kaymış.

Aliye Uzun biyografisinde birçok firma ve holdinge iş geliştirme ve yurt dışı fırsatları üzerine danışmanlık yaptığından bahsediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.