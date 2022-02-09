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TIMETURK / GENEL / Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol Alişan boşandı mı?

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol Alişan boşandı mı?

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen 'Alişan ve Buse Varol boşandı mı?' sorusu yanıt bekliyor. Çiftin sosyal medya hesaplarındaki durgunluk ve birbirlerine yer vermemeleri dikkat çekmişti. Peki ama Buse ve Alişan boşandı mı? Dava açıldı mı, boşanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

1 Saat Önce
2022-02-09 08:38:52
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol Alişan boşandı mı?

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Magazin gündemine bomba gibi düşen "Alişan ve Buse Varol boşandı mı?" sorusu yanıt bekliyor. Çiftin sosyal medya hesaplarındaki durgunluk ve birbirlerine yer vermemeleri dikkat çekmişti. Peki ama Buse ve Alişan boşandı mı? Dava açıldı mı, boşanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu?

Alişan ve Buse Varol çifti 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında Burak ve 2021 yılında da Eliz adında çocukları oldu.

Çiftin son zamanlarda aralarının bozuk olduğu konuşulsa da, konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Eliz'in doğum günü partisini ayrı ayrı kutlayan Buse Varol ve Alişan çiftinin ayrılacağı konuşuluyor.

Varol, sosyal medya hesbaından Alişan ile fotoğraflarını kaldırdı ve söylenenlere göre de alyanslarını çıkardılar. Yine yakın kaynaklara göre boşanma davası için adımlar atıldı fakat bu durum medyadan uzak tutuluyor. .

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