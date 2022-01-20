Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Sevcan Orhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sevcan Orhan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olarak katıldı. İzleyiciler Sevcan Orhan'ı aramalarına hız verdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Sevcan Orhan. İzleyenlere keyifli anlar yaşattı programda Sevcan Orhan'ın eski fotoğrafları da izleyiciler ile paylaşıldı. Peki, Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında? Sevcan Orhan nerelidir?

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne başladı.

2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir.

2012-2013 yılları arasında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlenmiştir.

Albümleri

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)

Programları

Tatlı Dile Güler Yüze

Alişan & Sevcan (2012-2013)

Dillere Destan (2012-2013)

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