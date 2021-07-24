DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama
Turizmciler çifte 'bayram' yaşadı
Mersin'de Bisiklet Yolundaki Dubalar Tahrip Edildi
Dünyanın ilk sakin adası Gökçeada'ya 'sağlıklı hayat' merkezi
Şekerbank çalışma saatleri 2021 | Şekerbank kaçta kapanıyor kaçta açılıyor?
Bisiklet Eğitmeni İsmail Meriç
Otizmli Yunus'un hurda malzemeden elektronik icatları
2021 Volkswagen araç fiyatları nelerdir?
“Afganistan'daki sonsuz savaşın bitmesine daha çok var”
Firari yarbayın Akıncı Üssü'nde görüntüleri ortaya çıktı
Suikastten Fransız askerler çıktı
Denizli'den Hollanda'ya ihracat; 'Tereciye tere satıyoruz'
ABD’den Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Milli paraşütçü Merve Gülşah Arslan'dan 'uçuş rekoru'
İran'da su, elektrik ve internet kesintisi protestolarında 9 ölü

TIMETURK / GENEL / Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri

Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

3 Saat Önce
2021-07-24 10:07:03
Alibeyköy Barajı'nda korkutan balık ölümleri

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İSTANBUL'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

alibeykoy-barajinda-korkutan-balik-olumleri-_8614_dhaphoto3

Bölgede çobanlık yapan Cemal Akdil, "İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım" dedi. Sultangazi'de bulunan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balık kıyıya vurdu. Neden öldükleri bilinmeyen balıkları sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir kişi fark etti.

alibeykoy-barajinda-korkutan-balik-olumleri-_8614_dhaphoto6

"BAKTIM HER TARAFTA ÖLMÜŞLER"

Hayvanları otlatırken ölü balıklarla karşılaşan Cemal Akdil, "Hayvanlarımı otlatırken sabah su içsinler diye baraja getirdim. Bir baktım balıklar ölmüş. İlk olarak kıyıda gördüm, baktım her tarafta ölmüşler. İki günde bir buraya geliyorum. Bu manzarayla ilk defa bugün karşılaştım. Nedeni çöpler olabilir, tehlikeli madde atığı olabilir. Etrafta bildiğim kadarıyla fabrika yok ama kamyon ile getirilip dökülmüş de olabilir. Hafriyat falan döküyorlar genelde. Dünde geldim dün yoktu." ifadelerini kullandı. Öte yandan, baraj çevresinde piknik yapanların çöplerini bırakması ise dikkat çekti.

alibeykoy-barajinda-korkutan-balik-olumleri-_8614_dhaphoto2

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş