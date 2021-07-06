Ali Tarakçı kimdir? Ali Tarakçı mesleği nedir? Ali Tarakçı hayatı ve biyografisi

Ali Tarakçı kimdir? Ali Tarakçı mesleği nedir? Ali Tarakçı'nın kim olduğu şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor. 1964 yılında Sinop'ta dünyaya gelen ve gündeme dair açıklamaları ile dikkatleri çeken gazeteci Ali Tarakçı'nın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...

Ali Tarakçı kimdir? Ali Tarakçı mesleği nedir? Ali Tarakçı'nın kim olduğu şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor. 1964 yılında Sinop'ta dünyaya gelen ve gündeme dair açıklamaları ile dikkatleri çeken gazeteci Ali Tarakçı'nın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında...,

Ali Tarakçı'nın kim olduğu sorusu şu sıralar internette oldukça fazla araştırılıyor. Peki Ali Tarakçı kimdir? Ali Tarakçı nereli kaç yaşında? İşte Ali Tarakçı'nın hayatı ve biyografisi...

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

Ali Tarakçı'nın mesleği gazeteceiliktir. Ali Tarakçı 1964 yılında Sinop'ta dünyaya geldi.

Ali Tarakçı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Ali Tarakçı mezuniyetin ardından gazetecilik mesleği ile tanıştı. Tarakçı birçok gazetede günlük olarak 25 sene boyunca makaleler yazdı ve yöneticilik yaptı.

1980 darbesinin ardından 4 Kasım 1980 gözaltına alınan Ali Tarakçı 46 gün gözaltında tutuldu ve ardından yaklaşık 1 sene tutuklu kaldı. Ali Tarakçı, 1 yıllık mahkumiyetinin ardından yargılandığı davadan beraat etti.

1996 yılında "Sesli Düşünceler" adlı ilk kitabını yayımladı. Uzun süre kamuda görev yapan Ali Tarakçı, 2007 yılında Gerçek TV kanalında "Sesli Düşünceler" adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Karadeniz TV'de de bir dönem "Mercek Altında" ve "Sesli Düşünceler" adlı programları hazırladı ve sundu.

Ali Tarakçı aynı zamanda TKP ve TBKP yöneticiliği de yapmıştır. Ali Tarakçı Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) kurucuları arasında da yer alıyor.

Ali Tarakçı katıldığı programlarda Türkiye gündemi üzerine dikkat çekici yorumlar yapmaktadır. Ali Tarakçı aktif politika hayatındadır.

Ali Tarakçı evli ve dört erkek çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.