Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti | Oyuncu Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli hayatı ve mesleği | Akçe Sürmeli neden vefat etti?

Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ali Sürmeli'nin annesinin vefat haberi gündemdeki yerini aldı. 63 yaşındaki sanatçının yaşlı annesinin neden intihar ettiği merak konusu oldu. Peki Ali Sürmeli kimdir? Annesi Akçe Sürmeli kimdir, neden intihar etti? Ali Sürmeli hayatı, mesleği ve merak edilenler..

Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Ali Sürmeli'nin annesinin vefat haberi gündemdeki yerini aldı. 63 yaşındaki sanatçının yaşlı annesinin neden intihar ettiği merak konusu oldu. Peki Ali Sürmeli kimdir? Annesi Akçe Sürmeli kimdir, neden intihar etti? Ali Sürmeli hayatı, mesleği ve merak edilenler..

Oyuncu Ali Sürmeli kimdir?

Ali Sürmeli, 7 Nisan 1959 yılında Solhan, Bingöl doğumlu tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Zaza asıllı Aslen Muş - Varto Omeriyan köyündendir. Birçok şehirde görev yapmış postacı bir babanın oğluydu. Babasının görevleri nedeni ile Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa da yaşadı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) oldu. Sürmeli; Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevler aldı.

Birçok sinema filmi ve dizide rol aldı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir.

Tanındığı ve üne kavuştuğu dizi Deli Yürek oldu. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü üstlendi. En son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Babarolünü canlandırdı.

Akçe Sürmeli neden vefat etti?

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli; sabah saatlerinde bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı.

Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve ekiplerin gelmesiyle müdahale edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. .