Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli kimdir? Akçe Sürmeli neden intihar etti?
Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli kimdir? Akçe Sürmeli neden intihar etti? Birbirinden prestijli dizilerde yer alan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'yi yıkan haber geldi. Ali Sürmeli'nin annesinin intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. 87 yaşında olan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğine dair henüz bir detay bulunmuyor. Ali Sürmeli'nin daha önce annesinin rahatsızlanması nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesine geldiği biliniyor.
2022-09-08 14:20:07
Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli kimdir? Akçe Sürmeli neden intihar etti? Birbirinden prestijli dizilerde yer alan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'yi yıkan haber geldi. Ali Sürmeli'nin annesinin intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. 87 yaşında olan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğine dair henüz bir detay bulunmuyor. Ali Sürmeli'nin daha önce annesinin rahatsızlanması nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesine geldiği biliniyor.
Akçe Sürmeli kimdir?
Akçe Sürmeli ünlü oyuncu Ali Süröeli'nin annesidir. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Akçe Sürmeli Kocaeli Derince Esentepe'de müstakil bir evde yaşıyordu.
Akçe Sürmeli intihar ederek yaşamına son verdi.
Akçe Sürmeli neden intihar etti?
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli 87 yaşında Derince'deki evinin bahçesinde intihar etti. Kendisini asarak intihar ettiği öğrenilen Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğine dair bir bilgi bulunmuyor.
Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde hayatına son veren Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.
Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son verdiği iddia edildi...
Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi sevilen dizilerde yer alan oyuncu Ali Sürmeli'nin daha önce de annesinin rahatsızlanması nedeniyle Derince'ye geldiği biliniyor. .
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