Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli kimdir? Akçe Sürmeli neden intihar etti?

Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli kimdir? Akçe Sürmeli neden intihar etti? Birbirinden prestijli dizilerde yer alan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'yi yıkan haber geldi. Ali Sürmeli'nin annesinin intihar ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. 87 yaşında olan Akçe Sürmeli'nin neden intihar ettiğine dair henüz bir detay bulunmuyor. Ali Sürmeli'nin daha önce annesinin rahatsızlanması nedeniyle Kocaeli'nin Derince ilçesine geldiği biliniyor.