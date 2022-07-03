Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı | Ali Sunal neden gündem oldu?

Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı | Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüzünü güldürürken, hüzünlendirdi. Ünlü ismin babası için paylaşmış olduğu fotoğraf gündem oldu. Ali Sunal ne paylaştı? İşte detaylar...

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal yaptığı paylaşımla sevenlerinin yüzünü güldürürken, hüzünlendirdi. Ünlü ismin babası için paylaşmış olduğu fotoğraf gündem oldu. Ali Sunal ne paylaştı? İşte detaylar

Ali Sunal'ın Kemal Sunal paylaşımı

Ali Sunal, babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı.

Ali Sunal, "Madem sünnetten bahsettik o zaman yakışıklı babamla fotoğrafımı da koyayım. Bugün yanımızdan gitmenin 22.yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…" paylaşımını yaptı. .