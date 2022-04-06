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TIMETURK / GENEL / Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Ali Sabancı kimdir? I Galatasaray başkanlığına hangi isimler aday gösteriliyor?

Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Ali Sabancı kimdir? I Galatasaray başkanlığına hangi isimler aday gösteriliyor?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın görevine devam etmeyeceğinin kesinleşmesi ile beraber Galatasaray'da seçim hareketliliği başladı. Birçok isim Galatasaray Başkanlığına aday gösterilirken bir iddia ise süpriz isimden geldi. İddiaya göre Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyelerinden Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday olacak. Haberin yayılmasından itibaren sarı-kırmızılı taraftar Ali Sabancı'nın kim olduğunu merak etti. Peki, Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Ali Sabancı kimdir? I Galatasaray başkanlığına hangi isimler aday gösteriliyor? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-06 15:32:52
Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Ali Sabancı kimdir? I Galatasaray başkanlığına hangi isimler aday gösteriliyor?

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın görevine devam etmeyeceğinin kesinleşmesi ile beraber Galatasaray'da seçim hareketliliği başladı. Birçok isim Galatasaray Başkanlığına aday gösterilirken bir iddia ise süpriz isimden geldi. İddiaya göre Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyelerinden Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday olacak. Haberin yayılmasından itibaren sarı-kırmızılı taraftar Ali Sabancı'nın kim olduğunu merak etti. Peki, Ali Sabancı Galatasaray başkanlığına aday mı oldu? Ali Sabancı kimdir? I Galatasaray başkanlığına hangi isimler aday gösteriliyor? İşte detaylar...

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi olan Ali Sabancı, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus şirketinin kurucu isimlerindendir. Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başlamış 1995 yılında derecesini almıştır. Ali Sabancı, 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

ALİ SABANCI KİMİN İLE EVLİDİR?

Ali Sabancı, ailesininde yakın olduğu eski medya patronu Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin bu evlilikten, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları bulunuyor. .

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